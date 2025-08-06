KurseKategorien
TRX: TRX Gold Corporation

0.53 USD 0.02 (3.92%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRX hat sich für heute um 3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.52 bis zu einem Hoch von 0.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die TRX Gold Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.52 0.54
Jahresspanne
0.26 0.55
Vorheriger Schlusskurs
0.51
Eröffnung
0.52
Bid
0.53
Ask
0.83
Tief
0.52
Hoch
0.54
Volumen
299
Tagesänderung
3.92%
Monatsänderung
43.24%
6-Monatsänderung
65.63%
Jahresänderung
32.50%
