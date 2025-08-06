通貨 / TRX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TRX: TRX Gold Corporation
0.51 USD 0.01 (1.92%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRXの今日の為替レートは、-1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.51の安値と0.54の高値で取引されました。
TRX Gold Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRX News
- Tissue Regenixが9月30日に中間決算を発表予定
- Tissue Regenix to release interim results on September 30
- Tron Network Captures $23 Billion In USDT Supply In 2025, What This Means For TRX
- Tron Surpasses Expectations With Record New USDT Addresses – Here’s What To Know
- Cardano Founder Publicly Declares ADA “The Best-Performing Asset Of All Time,” Here’s Why
- TRON Selected By US Department Of Commerce To Publish Economic Data Onchain
- Tron’s Biggest Backer Fuels $110M TRX Buy, Doubling Company’s Treasury to $220M
- Tron Drops To Critical Level In Buy/Sell Pressure Delta – Here’s What It Means
- TRON Faces Key Resistance With Potential Breakout Target at $0.50
- Extreme Greed Grips TRON: Could a Market Pullback Be Next?
- TRON Stablecoin Network Grows: TRC-20 USDT Flows From Exchanges Hit Record Highs
- Sunswap Drives TRON DeFi Expansion With 16 Million Transactions
- TRON Spot Market Signals Relief – Seller Dominance Weakens After Cycle High
- TRON Defies the Market: Outpaces Ethereum, XRP, and Solana in BTC Pair Performance
- TRON Secures Native Integration With MetaMask: Strategic Move For Global Adoption
- Cardano Climbs To 8th, Pushing Dogecoin And TRON Down The Ranks
- TRON’s Futures Map Says “Not Overheated” — Could Another Rally Be Coming?
- TRON Crosses 11.1 Billion Transactions as USDT Activity Powers Its Momentum
- TRON Long-Term Holders See Massive Gains As TRX Pushes Toward Multi-Year Highs
- TRON Trading Volume Tops $1B: Could $1 Be the Next Milestone?
- USD1 Stablecoin Expands On TRON With $23M Mint After Landmark US Law
- Tron’s Record-Breaking Reliability: Successful Transaction Ratio In 2025 Holding Near 100%
- TRON Sees Over 8 Million USDT Transactions in One Week, What’s Fueling This?
- Tron Records $1.4 Billion In Profit-Taking—Glassnode Reveals Who’s Behind It
1日のレンジ
0.51 0.54
1年のレンジ
0.26 0.55
- 以前の終値
- 0.52
- 始値
- 0.54
- 買値
- 0.51
- 買値
- 0.81
- 安値
- 0.51
- 高値
- 0.54
- 出来高
- 405
- 1日の変化
- -1.92%
- 1ヶ月の変化
- 37.84%
- 6ヶ月の変化
- 59.38%
- 1年の変化
- 27.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K