Валюты / TRX
TRX: TRX Gold Corporation
0.52 USD 0.01 (1.89%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRX за сегодня изменился на -1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.51, а максимальная — 0.55.
Следите за динамикой TRX Gold Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRX
Дневной диапазон
0.51 0.55
Годовой диапазон
0.26 0.55
- Предыдущее закрытие
- 0.53
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Low
- 0.51
- High
- 0.55
- Объем
- 669
- Дневное изменение
- -1.89%
- Месячное изменение
- 40.54%
- 6-месячное изменение
- 62.50%
- Годовое изменение
- 30.00%
