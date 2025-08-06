FiyatlarBölümler
Dövizler / TRX
Geri dön - Hisse senetleri

TRX: TRX Gold Corporation

0.54 USD 0.03 (5.88%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRX fiyatı bugün 5.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.52 ve Yüksek fiyatı olarak 0.56 aralığında işlem gördü.

TRX Gold Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRX haberleri

Günlük aralık
0.52 0.56
Yıllık aralık
0.26 0.56
Önceki kapanış
0.51
Açılış
0.52
Satış
0.54
Alış
0.84
Düşük
0.52
Yüksek
0.56
Hacim
991
Günlük değişim
5.88%
Aylık değişim
45.95%
6 aylık değişim
68.75%
Yıllık değişim
35.00%
21 Eylül, Pazar