PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.86 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Platinum Group Metals Ltd (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLG News
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Goldman Sachs’ three reasons platinum won’t see sustained breakout
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Platinum Group Metals: I Still Don't See It (NYSE:PLG)
- Wall Street Lunch: OpenAI Valuation Surges To $300 Billion (NASDAQ:MSFT)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
Tagesspanne
1.82 1.90
Jahresspanne
0.99 2.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.86
- Eröffnung
- 1.88
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.90
- Volumen
- 230
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 12.73%
- 6-Monatsänderung
- 52.46%
- Jahresänderung
- 26.53%
