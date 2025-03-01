Valute / PLG
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.87 USD 0.01 (0.54%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLG ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.82 e ad un massimo di 1.90.
Segui le dinamiche di Platinum Group Metals Ltd (Canada). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PLG News
Intervallo Giornaliero
1.82 1.90
Intervallo Annuale
0.99 2.27
- Chiusura Precedente
- 1.86
- Apertura
- 1.88
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Minimo
- 1.82
- Massimo
- 1.90
- Volume
- 671
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 13.33%
- Variazione Semestrale
- 53.28%
- Variazione Annuale
- 27.21%
21 settembre, domenica