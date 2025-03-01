Dövizler / PLG
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.87 USD 0.01 (0.54%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLG fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.82 ve Yüksek fiyatı olarak 1.90 aralığında işlem gördü.
Platinum Group Metals Ltd (Canada) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PLG haberleri
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Goldman Sachs’ three reasons platinum won’t see sustained breakout
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Platinum Group Metals: I Still Don't See It (NYSE:PLG)
- Wall Street Lunch: OpenAI Valuation Surges To $300 Billion (NASDAQ:MSFT)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
Günlük aralık
1.82 1.90
Yıllık aralık
0.99 2.27
- Önceki kapanış
- 1.86
- Açılış
- 1.88
- Satış
- 1.87
- Alış
- 2.17
- Düşük
- 1.82
- Yüksek
- 1.90
- Hacim
- 671
- Günlük değişim
- 0.54%
- Aylık değişim
- 13.33%
- 6 aylık değişim
- 53.28%
- Yıllık değişim
- 27.21%
