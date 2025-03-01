通貨 / PLG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.86 USD 0.10 (5.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLGの今日の為替レートは、5.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.69の安値と1.87の高値で取引されました。
Platinum Group Metals Ltd (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLG News
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Goldman Sachs’ three reasons platinum won’t see sustained breakout
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Platinum Group Metals: I Still Don't See It (NYSE:PLG)
- Wall Street Lunch: OpenAI Valuation Surges To $300 Billion (NASDAQ:MSFT)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
1日のレンジ
1.69 1.87
1年のレンジ
0.99 2.27
- 以前の終値
- 1.76
- 始値
- 1.74
- 買値
- 1.86
- 買値
- 2.16
- 安値
- 1.69
- 高値
- 1.87
- 出来高
- 778
- 1日の変化
- 5.68%
- 1ヶ月の変化
- 12.73%
- 6ヶ月の変化
- 52.46%
- 1年の変化
- 26.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K