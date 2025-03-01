クォートセクション
通貨 / PLG
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)

1.86 USD 0.10 (5.68%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PLGの今日の為替レートは、5.68%変化しました。日中、通貨は1あたり1.69の安値と1.87の高値で取引されました。

Platinum Group Metals Ltd (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.69 1.87
1年のレンジ
0.99 2.27
以前の終値
1.76
始値
1.74
買値
1.86
買値
2.16
安値
1.69
高値
1.87
出来高
778
1日の変化
5.68%
1ヶ月の変化
12.73%
6ヶ月の変化
52.46%
1年の変化
26.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K