КотировкиРазделы
Валюты / PLG
Назад в Рынок акций США

PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)

1.79 USD 0.14 (7.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLG за сегодня изменился на -7.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.96.

Следите за динамикой Platinum Group Metals Ltd (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PLG

Дневной диапазон
1.77 1.96
Годовой диапазон
0.99 2.27
Предыдущее закрытие
1.93
Open
1.96
Bid
1.79
Ask
2.09
Low
1.77
High
1.96
Объем
1.059 K
Дневное изменение
-7.25%
Месячное изменение
8.48%
6-месячное изменение
46.72%
Годовое изменение
21.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.