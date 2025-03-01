Валюты / PLG
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.79 USD 0.14 (7.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLG за сегодня изменился на -7.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.77, а максимальная — 1.96.
Следите за динамикой Platinum Group Metals Ltd (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLG
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Goldman Sachs’ three reasons platinum won’t see sustained breakout
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Platinum Group Metals: I Still Don't See It (NYSE:PLG)
- Wall Street Lunch: OpenAI Valuation Surges To $300 Billion (NASDAQ:MSFT)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
Дневной диапазон
1.77 1.96
Годовой диапазон
0.99 2.27
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 1.96
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.77
- High
- 1.96
- Объем
- 1.059 K
- Дневное изменение
- -7.25%
- Месячное изменение
- 8.48%
- 6-месячное изменение
- 46.72%
- Годовое изменение
- 21.77%
