Moedas / PLG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PLG: Platinum Group Metals Ltd (Canada)
1.85 USD 0.09 (5.11%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLG para hoje mudou para 5.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.69 e o mais alto foi 1.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Platinum Group Metals Ltd (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLG Notícias
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Goldman Sachs’ three reasons platinum won’t see sustained breakout
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Platinum: Spectacular Opportunity In A Forgotten Monetary Metal (Commodity:XPTUSD:CUR)
- Platinum Group Metals: I Still Don't See It (NYSE:PLG)
- Wall Street Lunch: OpenAI Valuation Surges To $300 Billion (NASDAQ:MSFT)
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
Faixa diária
1.69 1.86
Faixa anual
0.99 2.27
- Fechamento anterior
- 1.76
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.69
- High
- 1.86
- Volume
- 670
- Mudança diária
- 5.11%
- Mudança mensal
- 12.12%
- Mudança de 6 meses
- 51.64%
- Mudança anual
- 25.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh