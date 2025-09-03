Währungen / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
267.52 USD 0.47 (0.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOW hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 267.50 bis zu einem Hoch von 270.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lowe's Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
267.50 270.55
Jahresspanne
206.38 287.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 267.99
- Eröffnung
- 268.11
- Bid
- 267.52
- Ask
- 267.82
- Tief
- 267.50
- Hoch
- 270.55
- Volumen
- 4.051 K
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 15.45%
- Jahresänderung
- -0.92%
