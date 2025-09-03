KurseKategorien
LOW: Lowe's Companies Inc

267.52 USD 0.47 (0.18%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LOW hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 267.50 bis zu einem Hoch von 270.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Lowe's Companies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
267.50 270.55
Jahresspanne
206.38 287.02
Vorheriger Schlusskurs
267.99
Eröffnung
268.11
Bid
267.52
Ask
267.82
Tief
267.50
Hoch
270.55
Volumen
4.051 K
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
15.45%
Jahresänderung
-0.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K