货币 / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
270.55 USD 1.74 (0.64%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOW汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点269.41和高点273.27进行交易。
关注Lowe's Companies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOW新闻
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- Here is What to Know Beyond Why Lowe's Companies, Inc. (LOW) is a Trending Stock
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Wall Street's record rise spurs growth of covered call strategies
- Wall Street’s record rise spurs growth of covered call strategies
- Jefferies Backs Nike, Lowe's as Top Stock Picks
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Lowe's Stock: Pro-Market Expansion, Digital Momentum And Rate Cuts Drive Upside (NYSE:LOW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Lowe's Companies, Inc. (LOW) Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference 2025
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stifel maintains Lowe’s stock at Hold with $275 price target
- Stifel raises Hillman Solutions stock price target to $12 on strong results
日范围
269.41 273.27
年范围
206.38 287.02
- 前一天收盘价
- 272.29
- 开盘价
- 272.65
- 卖价
- 270.55
- 买价
- 270.85
- 最低价
- 269.41
- 最高价
- 273.27
- 交易量
- 2.709 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 5.67%
- 6个月变化
- 16.76%
- 年变化
- 0.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值