LOW: Lowe's Companies Inc
267.99 USD 2.56 (0.95%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOW para hoje mudou para -0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 266.86 e o mais alto foi 274.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Lowe's Companies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LOW Notícias
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Jacobs afirma que QXO pode prosperar mesmo com gigantes Home Depot e Lowe’s dominando aquisições
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- Here is What to Know Beyond Why Lowe's Companies, Inc. (LOW) is a Trending Stock
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Wall Street's record rise spurs growth of covered call strategies
- Wall Street’s record rise spurs growth of covered call strategies
- Jefferies Backs Nike, Lowe's as Top Stock Picks
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Lowe's Stock: Pro-Market Expansion, Digital Momentum And Rate Cuts Drive Upside (NYSE:LOW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Lowe's Companies, Inc. (LOW) Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference 2025
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
Faixa diária
266.86 274.98
Faixa anual
206.38 287.02
- Fechamento anterior
- 270.55
- Open
- 271.91
- Bid
- 267.99
- Ask
- 268.29
- Low
- 266.86
- High
- 274.98
- Volume
- 5.966 K
- Mudança diária
- -0.95%
- Mudança mensal
- 4.67%
- Mudança de 6 meses
- 15.66%
- Mudança anual
- -0.75%
