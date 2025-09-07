CotationsSections
Devises / LOW
Retour à Actions

LOW: Lowe's Companies Inc

265.22 USD 2.30 (0.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LOW a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 265.15 et à un maximum de 267.63.

Suivez la dynamique Lowe's Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOW Nouvelles

Range quotidien
265.15 267.63
Range Annuel
206.38 287.02
Clôture Précédente
267.52
Ouverture
266.64
Bid
265.22
Ask
265.52
Plus Bas
265.15
Plus Haut
267.63
Volume
4.736 K
Changement quotidien
-0.86%
Changement Mensuel
3.59%
Changement à 6 Mois
14.46%
Changement Annuel
-1.77%
20 septembre, samedi