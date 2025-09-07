Devises / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
265.22 USD 2.30 (0.86%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LOW a changé de -0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 265.15 et à un maximum de 267.63.
Suivez la dynamique Lowe's Companies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
265.15 267.63
Range Annuel
206.38 287.02
- Clôture Précédente
- 267.52
- Ouverture
- 266.64
- Bid
- 265.22
- Ask
- 265.52
- Plus Bas
- 265.15
- Plus Haut
- 267.63
- Volume
- 4.736 K
- Changement quotidien
- -0.86%
- Changement Mensuel
- 3.59%
- Changement à 6 Mois
- 14.46%
- Changement Annuel
- -1.77%
20 septembre, samedi