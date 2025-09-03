クォートセクション
通貨 / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc

267.52 USD 0.47 (0.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LOWの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり267.50の安値と270.55の高値で取引されました。

Lowe's Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
267.50 270.55
1年のレンジ
206.38 287.02
以前の終値
267.99
始値
268.11
買値
267.52
買値
267.82
安値
267.50
高値
270.55
出来高
4.051 K
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
4.49%
6ヶ月の変化
15.45%
1年の変化
-0.92%
