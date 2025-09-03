通貨 / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
267.52 USD 0.47 (0.18%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOWの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり267.50の安値と270.55の高値で取引されました。
Lowe's Companies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
267.50 270.55
1年のレンジ
206.38 287.02
- 以前の終値
- 267.99
- 始値
- 268.11
- 買値
- 267.52
- 買値
- 267.82
- 安値
- 267.50
- 高値
- 270.55
- 出来高
- 4.051 K
- 1日の変化
- -0.18%
- 1ヶ月の変化
- 4.49%
- 6ヶ月の変化
- 15.45%
- 1年の変化
- -0.92%
