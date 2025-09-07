FiyatlarBölümler
Dövizler / LOW
Geri dön - Hisse senetleri

LOW: Lowe's Companies Inc

265.22 USD 2.30 (0.86%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LOW fiyatı bugün -0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 265.15 ve Yüksek fiyatı olarak 267.63 aralığında işlem gördü.

Lowe's Companies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOW haberleri

Günlük aralık
265.15 267.63
Yıllık aralık
206.38 287.02
Önceki kapanış
267.52
Açılış
266.64
Satış
265.22
Alış
265.52
Düşük
265.15
Yüksek
267.63
Hacim
4.736 K
Günlük değişim
-0.86%
Aylık değişim
3.59%
6 aylık değişim
14.46%
Yıllık değişim
-1.77%
21 Eylül, Pazar