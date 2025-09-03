Divisas / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
267.99 USD 2.56 (0.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LOW de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 266.86, mientras que el máximo ha alcanzado 274.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lowe's Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
266.86 274.98
Rango anual
206.38 287.02
- Cierres anteriores
- 270.55
- Open
- 271.91
- Bid
- 267.99
- Ask
- 268.29
- Low
- 266.86
- High
- 274.98
- Volumen
- 5.967 K
- Cambio diario
- -0.95%
- Cambio mensual
- 4.67%
- Cambio a 6 meses
- 15.66%
- Cambio anual
- -0.75%
