LOW: Lowe's Companies Inc

267.99 USD 2.56 (0.95%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de LOW de hoy ha cambiado un -0.95%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 266.86, mientras que el máximo ha alcanzado 274.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Lowe's Companies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

LOW News

Rango diario
266.86 274.98
Rango anual
206.38 287.02
Cierres anteriores
270.55
Open
271.91
Bid
267.99
Ask
268.29
Low
266.86
High
274.98
Volumen
5.967 K
Cambio diario
-0.95%
Cambio mensual
4.67%
Cambio a 6 meses
15.66%
Cambio anual
-0.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B