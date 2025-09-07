Valute / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
265.22 USD 2.30 (0.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LOW ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 265.15 e ad un massimo di 267.63.
Segui le dinamiche di Lowe's Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
265.15 267.63
Intervallo Annuale
206.38 287.02
- Chiusura Precedente
- 267.52
- Apertura
- 266.64
- Bid
- 265.22
- Ask
- 265.52
- Minimo
- 265.15
- Massimo
- 267.63
- Volume
- 4.736 K
- Variazione giornaliera
- -0.86%
- Variazione Mensile
- 3.59%
- Variazione Semestrale
- 14.46%
- Variazione Annuale
- -1.77%
20 settembre, sabato