QuotazioniSezioni
Valute / LOW
Tornare a Azioni

LOW: Lowe's Companies Inc

265.22 USD 2.30 (0.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOW ha avuto una variazione del -0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 265.15 e ad un massimo di 267.63.

Segui le dinamiche di Lowe's Companies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOW News

Intervallo Giornaliero
265.15 267.63
Intervallo Annuale
206.38 287.02
Chiusura Precedente
267.52
Apertura
266.64
Bid
265.22
Ask
265.52
Minimo
265.15
Massimo
267.63
Volume
4.736 K
Variazione giornaliera
-0.86%
Variazione Mensile
3.59%
Variazione Semestrale
14.46%
Variazione Annuale
-1.77%
20 settembre, sabato