Валюты / LOW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LOW: Lowe's Companies Inc
270.55 USD 1.74 (0.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOW за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 269.41, а максимальная — 273.27.
Следите за динамикой Lowe's Companies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LOW
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Джейкобс: QXO может процветать даже при конкуренции с гигантами Home Depot и Lowe’s
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- Here is What to Know Beyond Why Lowe's Companies, Inc. (LOW) is a Trending Stock
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Wall Street's record rise spurs growth of covered call strategies
- Wall Street’s record rise spurs growth of covered call strategies
- Jefferies Backs Nike, Lowe's as Top Stock Picks
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Lowe's Stock: Pro-Market Expansion, Digital Momentum And Rate Cuts Drive Upside (NYSE:LOW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
- 3 ‘Boring’ Stocks Analysts Say Could Quietly Outperform Google Stock - TipRanks.com
- Home Depot Stock Up 10% in 3 Months: Is Holding Still the Best Move?
- Lowe's Companies, Inc. (LOW) Goldman Sachs 32nd Annual Global Retailing Conference 2025
- Pro vs. DIY: Which Customer Segment Will Power Lowe's in 2025?
- How Will Home Depot Balance Debt, Capex and Shareholder Payouts?
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Stifel maintains Lowe’s stock at Hold with $275 price target
Дневной диапазон
269.41 273.27
Годовой диапазон
206.38 287.02
- Предыдущее закрытие
- 272.29
- Open
- 272.65
- Bid
- 270.55
- Ask
- 270.85
- Low
- 269.41
- High
- 273.27
- Объем
- 2.709 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 16.76%
- Годовое изменение
- 0.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.