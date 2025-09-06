통화 / LOW
LOW: Lowe's Companies Inc
265.22 USD 2.30 (0.86%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LOW 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 265.15이고 고가는 267.63이었습니다.
Lowe's Companies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOW News
- 로우스, 88억 달러 규모 인수 지원 위해 신규 신용 계약 체결
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- 8 Dividend Growth Stocks Every Investor Should Consider
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- 모기지 금리 하락으로 수혜 받을 수 있는 주식 9종목
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- 제이콥스, 홈디포와 로우즈가 인수 시장을 장악해도 QXO는 번창할 것이라고 말해
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- Here is What to Know Beyond Why Lowe's Companies, Inc. (LOW) is a Trending Stock
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- Wall Street's record rise spurs growth of covered call strategies
- Wall Street’s record rise spurs growth of covered call strategies
- Jefferies Backs Nike, Lowe's as Top Stock Picks
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- Mizuho Adds Four Stocks to Its September Top Picks List - TipRanks.com
- Lowe's Stock: Pro-Market Expansion, Digital Momentum And Rate Cuts Drive Upside (NYSE:LOW)
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- U.S. earnings season showed consumer is feeling good, Mizuho says
일일 변동 비율
265.15 267.63
년간 변동
206.38 287.02
- 이전 종가
- 267.52
- 시가
- 266.64
- Bid
- 265.22
- Ask
- 265.52
- 저가
- 265.15
- 고가
- 267.63
- 볼륨
- 4.736 K
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- 3.59%
- 6개월 변동
- 14.46%
- 년간 변동율
- -1.77%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K