FFWM: First Foundation Inc
5.93 USD 0.04 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FFWM hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.93 bis zu einem Hoch von 5.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Foundation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.93 5.96
Jahresspanne
4.41 8.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.97
- Eröffnung
- 5.96
- Bid
- 5.93
- Ask
- 6.23
- Tief
- 5.93
- Hoch
- 5.96
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 14.92%
- Jahresänderung
- -3.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K