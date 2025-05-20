Валюты / FFWM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FFWM: First Foundation Inc
5.87 USD 0.06 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFWM за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.78, а максимальная — 5.93.
Следите за динамикой First Foundation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FFWM
- Implied Volatility Surging for First Foundation Stock Options
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Loan Sales Sour Q2 Results For First Foundation (NYSE:FFWM)
- First Foundation appoints Stuart Bernstein as chief banking officer
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- First Foundation Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FFWM)
- First Foundation Inc. (FFWM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- First Foundation Q2 2025 slides reveal adjusted profit despite CRE loan sale impact
- GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Foundation (FFWM) Q2 Earnings Expected to Decline
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates First Foundation with Buy, sets $7 target
Дневной диапазон
5.78 5.93
Годовой диапазон
4.41 8.52
- Предыдущее закрытие
- 5.93
- Open
- 5.90
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Low
- 5.78
- High
- 5.93
- Объем
- 608
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- 13.76%
- Годовое изменение
- -4.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.