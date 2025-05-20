货币 / FFWM
FFWM: First Foundation Inc
5.87 USD 0.06 (1.01%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FFWM汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点5.78和高点5.93进行交易。
关注First Foundation Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FFWM新闻
日范围
5.78 5.93
年范围
4.41 8.52
- 前一天收盘价
- 5.93
- 开盘价
- 5.90
- 卖价
- 5.87
- 买价
- 6.17
- 最低价
- 5.78
- 最高价
- 5.93
- 交易量
- 608
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- 0.51%
- 6个月变化
- 13.76%
- 年变化
- -4.24%
