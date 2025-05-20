CotationsSections
FFWM: First Foundation Inc

5.79 USD 0.18 (3.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FFWM a changé de -3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.78 et à un maximum de 6.00.

Suivez la dynamique First Foundation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

FFWM Nouvelles

Range quotidien
5.78 6.00
Range Annuel
4.41 8.52
Clôture Précédente
5.97
Ouverture
5.96
Bid
5.79
Ask
6.09
Plus Bas
5.78
Plus Haut
6.00
Volume
811
Changement quotidien
-3.02%
Changement Mensuel
-0.86%
Changement à 6 Mois
12.21%
Changement Annuel
-5.55%
20 septembre, samedi