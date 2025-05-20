Devises / FFWM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FFWM: First Foundation Inc
5.79 USD 0.18 (3.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FFWM a changé de -3.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.78 et à un maximum de 6.00.
Suivez la dynamique First Foundation Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFWM Nouvelles
- Implied Volatility Surging for First Foundation Stock Options
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Loan Sales Sour Q2 Results For First Foundation (NYSE:FFWM)
- First Foundation appoints Stuart Bernstein as chief banking officer
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- First Foundation Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FFWM)
- First Foundation Inc. (FFWM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- First Foundation Q2 2025 slides reveal adjusted profit despite CRE loan sale impact
- GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Foundation (FFWM) Q2 Earnings Expected to Decline
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates First Foundation with Buy, sets $7 target
Range quotidien
5.78 6.00
Range Annuel
4.41 8.52
- Clôture Précédente
- 5.97
- Ouverture
- 5.96
- Bid
- 5.79
- Ask
- 6.09
- Plus Bas
- 5.78
- Plus Haut
- 6.00
- Volume
- 811
- Changement quotidien
- -3.02%
- Changement Mensuel
- -0.86%
- Changement à 6 Mois
- 12.21%
- Changement Annuel
- -5.55%
20 septembre, samedi