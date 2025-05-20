通貨 / FFWM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FFWM: First Foundation Inc
5.97 USD 0.14 (2.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FFWMの今日の為替レートは、2.40%変化しました。日中、通貨は1あたり5.81の安値と6.01の高値で取引されました。
First Foundation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFWM News
- Implied Volatility Surging for First Foundation Stock Options
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Loan Sales Sour Q2 Results For First Foundation (NYSE:FFWM)
- First Foundation appoints Stuart Bernstein as chief banking officer
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- First Foundation Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FFWM)
- First Foundation Inc. (FFWM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- First Foundation Q2 2025 slides reveal adjusted profit despite CRE loan sale impact
- GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Foundation (FFWM) Q2 Earnings Expected to Decline
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates First Foundation with Buy, sets $7 target
1日のレンジ
5.81 6.01
1年のレンジ
4.41 8.52
- 以前の終値
- 5.83
- 始値
- 5.83
- 買値
- 5.97
- 買値
- 6.27
- 安値
- 5.81
- 高値
- 6.01
- 出来高
- 1.600 K
- 1日の変化
- 2.40%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- 15.70%
- 1年の変化
- -2.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K