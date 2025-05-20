Divisas / FFWM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FFWM: First Foundation Inc
5.83 USD 0.04 (0.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FFWM de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.82, mientras que el máximo ha alcanzado 6.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Foundation Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFWM News
- Implied Volatility Surging for First Foundation Stock Options
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Loan Sales Sour Q2 Results For First Foundation (NYSE:FFWM)
- First Foundation appoints Stuart Bernstein as chief banking officer
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- First Foundation Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FFWM)
- First Foundation Inc. (FFWM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Foundation (FFWM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- First Foundation Q2 2025 slides reveal adjusted profit despite CRE loan sale impact
- GBank Financial Holdings Inc. (GBFH) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FinWise Bancorp (FINW) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Earnings Preview: First Foundation (FFWM) Q2 Earnings Expected to Decline
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Jefferies initiates First Foundation with Buy, sets $7 target
Rango diario
5.82 6.15
Rango anual
4.41 8.52
- Cierres anteriores
- 5.87
- Open
- 5.88
- Bid
- 5.83
- Ask
- 6.13
- Low
- 5.82
- High
- 6.15
- Volumen
- 1.225 K
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- -0.17%
- Cambio a 6 meses
- 12.98%
- Cambio anual
- -4.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B