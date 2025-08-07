Währungen / ATHA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ATHA: Athira Pharma Inc
3.84 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATHA hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 4.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Athira Pharma Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.80 4.04
Jahresspanne
0.22 4.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.83
- Eröffnung
- 3.87
- Bid
- 3.84
- Ask
- 4.14
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 4.04
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 910.53%
- 6-Monatsänderung
- 1271.43%
- Jahresänderung
- 753.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K