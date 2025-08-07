QuotazioniSezioni
ATHA
ATHA: Athira Pharma Inc

3.87 USD 0.04 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATHA ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 4.04.

Segui le dinamiche di Athira Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.66 4.04
Intervallo Annuale
0.22 4.05
Chiusura Precedente
3.83
Apertura
3.87
Bid
3.87
Ask
4.17
Minimo
3.66
Massimo
4.04
Volume
90
Variazione giornaliera
1.04%
Variazione Mensile
918.42%
Variazione Semestrale
1282.14%
Variazione Annuale
760.00%
21 settembre, domenica