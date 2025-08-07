Valute / ATHA
ATHA: Athira Pharma Inc
3.87 USD 0.04 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATHA ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 4.04.
Segui le dinamiche di Athira Pharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.66 4.04
Intervallo Annuale
0.22 4.05
- Chiusura Precedente
- 3.83
- Apertura
- 3.87
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Minimo
- 3.66
- Massimo
- 4.04
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- 1.04%
- Variazione Mensile
- 918.42%
- Variazione Semestrale
- 1282.14%
- Variazione Annuale
- 760.00%
21 settembre, domenica