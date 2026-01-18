FVG Decision Check

FVG-Entscheidungs-Checkliste

Marktstruktur- und Entscheidungszustandsindikator

Dieser Indikator ist für die logische Beobachtung und die Analyse von Entscheidungszuständen gedacht, nicht für den automatischen Handel.

Hauptmerkmale:

Er platziert KEINE Trades

Liefert KEINE Kauf-/Verkaufssignale

Zeigt an, ob die Marktbedingungen Handelsüberlegungen zulassen oder verbieten

Konzentriert sich auf Prozess und Struktur, nicht auf Einstiegspunkte

Der Indikator wertet aus:

Fair Value Gap (FVG) Strukturqualität

Bestätigung des Marktverhaltens (Sweep, Impuls, Retest)

Volatilität und Risikoumfeld (ATR-basiert)

Endgültige Ausgaben wie ALLOW , WAIT , oder RISK HIGH repräsentieren den Systemzustand, nicht die Handelsanweisungen.

⚠️ Dies ist ein logisches Beobachtungsinstrument, das für Forschungs- und Bildungszwecke freigegeben ist.





Wichtiger Hinweis

Dieser Indikator generiert keine Handelseinträge.

Alle Signale und Bezeichnungen stellen nur Entscheidungszustände dar, wie z.B.:

ob die Marktstruktur gültig ist

ob die Bedingungen vollständig sind

ob das aktuelle Risiko akzeptabel ist

Typische Zustände sind:

ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT

WARTEN

RISK_HIGH / NO_TRADE

Diese Zustände bedeuten:

"Die Bedingungen werden geprüft",

nicht

"Ein Handel sollte jetzt ausgeführt werden."

Handelsentscheidungen, Positionsgrößen und Risikomanagement liegen vollständig in der Verantwortung des Benutzers.





Indikator-EA Zuständigkeitsgrenze

1️⃣ Verantwortlichkeiten des Indikators

Der Indikator ist verantwortlich für:

Erkennung der Marktstruktur

FVG-Gültigkeitsprüfung

Checkliste Verhaltensbedingung

Kennzeichnung des Risikoumfelds

Er beantwortet nur eine Frage:

"Ist das System bereit, eine Handelsrichtung zu berücksichtigen?"

2️⃣ EA-Verantwortlichkeiten

Der EA ist verantwortlich für:

Ausführung des Handels

Positionsgrößenbestimmung

Stop-Loss- und Take-Profit-Logik

Drawdown-Kontrolle und Fail-Safe-Regeln

Der EA kann den Indikatorstatus ignorieren, wenn die Risikokontrollregeln dies erfordern.

3️⃣ Wofür der Indikator NICHT verantwortlich ist

Einstiegszeitpunkt

Rentabilität

Überleben des Kontos

Anpassung an die individuelle Risikotoleranz

Selbst wenn der Indikator ALLOW ,

anzeigt, kann der EA (oder der Händler) immer noch entscheiden, nicht zu handeln.

4️⃣ Grundlegende Design-Philosophie

Der Indikator definiert die "Erlaubnis",

der EA definiert die "Aktion".

Diese Trennung ist beabsichtigt, um:

Overtrading zu reduzieren

emotionale Ausführung zu verhindern

die Risikokontrolle zentralisiert zu halten



