FVG Decision Check
- Indikatoren
- Hou Min Xiao
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
FVG-Entscheidungs-Checkliste
Marktstruktur- und Entscheidungszustandsindikator
Dieser Indikator ist für die logische Beobachtung und die Analyse von Entscheidungszuständen gedacht, nicht für den automatischen Handel.
Hauptmerkmale:
-
Er platziert KEINE Trades
-
Liefert KEINE Kauf-/Verkaufssignale
-
Zeigt an, ob die Marktbedingungen Handelsüberlegungen zulassen oder verbieten
-
Konzentriert sich auf Prozess und Struktur, nicht auf Einstiegspunkte
Der Indikator wertet aus:
-
Fair Value Gap (FVG) Strukturqualität
-
Bestätigung des Marktverhaltens (Sweep, Impuls, Retest)
-
Volatilität und Risikoumfeld (ATR-basiert)
Endgültige Ausgaben wie ALLOW , WAIT , oder RISK HIGH repräsentieren den Systemzustand, nicht die Handelsanweisungen.
⚠️ Dies ist ein logisches Beobachtungsinstrument, das für Forschungs- und Bildungszwecke freigegeben ist.
Wichtiger Hinweis
Dieser Indikator generiert keine Handelseinträge.
Alle Signale und Bezeichnungen stellen nur Entscheidungszustände dar, wie z.B.:
-
ob die Marktstruktur gültig ist
-
ob die Bedingungen vollständig sind
-
ob das aktuelle Risiko akzeptabel ist
Typische Zustände sind:
-
ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT
-
WARTEN
-
RISK_HIGH / NO_TRADE
Diese Zustände bedeuten:
"Die Bedingungen werden geprüft",
nicht
"Ein Handel sollte jetzt ausgeführt werden."
Handelsentscheidungen, Positionsgrößen und Risikomanagement liegen vollständig in der Verantwortung des Benutzers.
Indikator-EA Zuständigkeitsgrenze
1️⃣ Verantwortlichkeiten des Indikators
Der Indikator ist verantwortlich für:
-
Erkennung der Marktstruktur
-
FVG-Gültigkeitsprüfung
-
Checkliste Verhaltensbedingung
-
Kennzeichnung des Risikoumfelds
Er beantwortet nur eine Frage:
"Ist das System bereit, eine Handelsrichtung zu berücksichtigen?"
2️⃣ EA-Verantwortlichkeiten
Der EA ist verantwortlich für:
-
Ausführung des Handels
-
Positionsgrößenbestimmung
-
Stop-Loss- und Take-Profit-Logik
-
Drawdown-Kontrolle und Fail-Safe-Regeln
Der EA kann den Indikatorstatus ignorieren, wenn die Risikokontrollregeln dies erfordern.
3️⃣ Wofür der Indikator NICHT verantwortlich ist
-
Einstiegszeitpunkt
-
Rentabilität
-
Überleben des Kontos
-
Anpassung an die individuelle Risikotoleranz
Selbst wenn der Indikator ALLOW ,
anzeigt, kann der EA (oder der Händler) immer noch entscheiden, nicht zu handeln.
4️⃣ Grundlegende Design-Philosophie
Der Indikator definiert die "Erlaubnis",
der EA definiert die "Aktion".
Diese Trennung ist beabsichtigt, um:
-
Overtrading zu reduzieren
-
emotionale Ausführung zu verhindern
-
die Risikokontrolle zentralisiert zu halten