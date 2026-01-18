FVG Decision Check
- 指标
- Hou Min Xiao
- 版本: 1.0
- 激活: 5
✅精简说明（主展示）
最终输出如 ALLOW / WAIT / RISK HIGH
具体的交易决策、仓位管理与风险控制， ✅指标 → EA 使用边界说明
即使指标显示 ALLOW ，
即便指标状态为允许交易，
FVG Decision Checklist
市场结构与决策状态观察指标
本指标用于 交易逻辑观察与决策状态分析，不用于自动交易执行。
核心特性：
-
❌ 不下单
-
❌ 不提供买卖点
-
✅ 展示当前市场是否允许或不允许考虑交易方向
-
✅ 关注结构与过程，而非入场点
指标主要评估：
-
公平价值缺口（FVG）的结构有效性
-
市场行为确认（扫流动性 / 推动 / 回踩）
-
波动率与风险环境（基于 ATR）
最终输出如 ALLOW / WAIT / RISK HIGH
表示的是系统状态判断，而非交易指令。
⚠️ 本指标为 逻辑观察与研究用途 发布。✅指标内弹窗 / 注释说明
重要说明（Important Notice）
本指标 不会生成交易入场点。
所有显示的文字与状态，均为 决策状态提示，例如：
-
当前市场结构是否成立
-
条件是否完整
-
当前风险是否偏高
常见状态包括：
-
ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT
-
WAIT
-
RISK_HIGH / NO_TRADE
这些状态的含义是：
“系统正在评估是否具备交易前提条件”
而不是
“此刻应当下单”
具体的交易决策、仓位管理与风险控制，
完全由使用者自行负责。
指标与 EA 的职责边界说明
1️⃣ 指标的职责范围
本指标仅负责：
-
市场结构识别
-
FVG 有效性判断
-
行为条件清单式评估
-
风险环境状态标记
它只回答一个问题：
“从系统视角看，当前是否允许考虑某个交易方向？”
2️⃣ EA 的职责范围
EA 负责：
-
实际下单执行
-
仓位大小计算
-
止损 / 止盈管理
-
回撤控制与熔断机制
即使指标显示 ALLOW ，
EA 仍然可能因为风控规则 选择不交易。
3️⃣ 指标不承担的责任
指标 不负责：
-
入场时机
-
盈利结果
-
账户生存
-
个体风险适配
即便指标状态为允许交易，
最终是否执行，仍由 EA 或交易者决定。
4️⃣ 核心设计理念
指标定义“是否允许”，
EA 决定“是否行动”。
这种分离设计的目的在于：
-
避免过度交易
-
降低情绪干扰
-
将风险控制集中在执行层