FVG Decision Check

✅精简说明（主展示）

FVG Decision Checklist

市场结构与决策状态观察指标

本指标用于 交易逻辑观察与决策状态分析不用于自动交易执行

核心特性：

  • ❌ 不下单

  • ❌ 不提供买卖点

  • ✅ 展示当前市场是否允许或不允许考虑交易方向

  • ✅ 关注结构与过程，而非入场点

指标主要评估：

  • 公平价值缺口（FVG）的结构有效性

  • 市场行为确认（扫流动性 / 推动 / 回踩）

  • 波动率与风险环境（基于 ATR）

最终输出如 ALLOW / WAIT / RISK HIGH
表示的是系统状态判断，而非交易指令。

⚠️ 本指标为 逻辑观察与研究用途 发布。

✅指标内弹窗 / 注释说明

重要说明（Important Notice）

本指标 不会生成交易入场点

所有显示的文字与状态，均为 决策状态提示，例如：

  • 当前市场结构是否成立

  • 条件是否完整

  • 当前风险是否偏高

常见状态包括：

  • ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT

  • WAIT

  • RISK_HIGH / NO_TRADE

这些状态的含义是：

“系统正在评估是否具备交易前提条件”
而不是
“此刻应当下单”

具体的交易决策、仓位管理与风险控制，
完全由使用者自行负责

✅指标 → EA 使用边界说明

指标与 EA 的职责边界说明

1️⃣ 指标的职责范围

本指标仅负责：

  • 市场结构识别

  • FVG 有效性判断

  • 行为条件清单式评估

  • 风险环境状态标记

它只回答一个问题：

“从系统视角看，当前是否允许考虑某个交易方向？”

2️⃣ EA 的职责范围

EA 负责：

  • 实际下单执行

  • 仓位大小计算

  • 止损 / 止盈管理

  • 回撤控制与熔断机制

即使指标显示 ALLOW ，
EA 仍然可能因为风控规则 选择不交易

3️⃣ 指标不承担的责任

指标 不负责

  • 入场时机

  • 盈利结果

  • 账户生存

  • 个体风险适配

即便指标状态为允许交易，
最终是否执行，仍由 EA 或交易者决定。

4️⃣ 核心设计理念

指标定义“是否允许”，
EA 决定“是否行动”。

这种分离设计的目的在于：

  • 避免过度交易

  • 降低情绪干扰

  • 将风险控制集中在执行层


