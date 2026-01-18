FVG Decision Check


Lista de control de la decisión FVG

Indicador de estructura de mercado y estado de decisión

Este indicador está diseñado para la observación lógica y el análisis del estado de decisión, no para la negociación automática.

Características principales:

  • NO realiza operaciones

  • NO proporciona señales de compra/venta

  • Muestra si las condiciones del mercado permiten o prohíben realizar operaciones

  • Se centra en el proceso y la estructura, no en los puntos de entrada

El indicador evalúa

  • La calidad de la estructura de la brecha del valor razonable (FVG)

  • Confirmación del comportamiento del mercado (barrido, impulso, retest)

  • Volatilidad y entorno de riesgo (basado en ATR)

Las salidas finales como PERMITIR , ESPERAR , o RIESGO ALTO representan el estado del sistema, no instrucciones de negociación.

⚠️ Esta es una herramienta de observación lógica, publicada con fines educativos y de investigación.


Aviso importante

Este indicador no genera entradas de operaciones.

Todas las señales y etiquetas representan sólo estados de decisión, tales como:

  • si la estructura del mercado es válida

  • si las condiciones son completas

  • si el riesgo actual es aceptable

Los estados típicos incluyen:

  • ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT

  • WAIT

  • RIESGO_ALTO / NO_COMERCIO

Estos estados significan:

"Se están evaluando las condiciones",
no
"Debe ejecutarse una operación ahora".

Las decisiones de negociación, el tamaño de la posición y la gestión del riesgo siguen siendo responsabilidad exclusiva del usuario.


Límite de responsabilidad Indicador-EA

1️⃣ Responsabilidades del indicador

El indicador es responsable de

  • Reconocimiento de la estructura del mercado

  • Evaluación de la validez de la FVG

  • Lista de comprobación de las condiciones de comportamiento

  • Etiquetado del entorno de riesgo

Responde a una sola pregunta

"¿Está el sistema dispuesto a considerar una dirección comercial?"

2️⃣ Responsabilidades del EA

El EA es responsable de

  • Ejecución de operaciones

  • Dimensionamiento de la posición

  • Lógica de stop-loss y take-profit

  • Control de Drawdown y reglas a prueba de fallos

El EA puede ignorar los estados del indicador si las reglas de control de riesgo así lo requieren.

3️⃣ De lo que NO es responsable el indicador

  • Momento de entrada

  • Rentabilidad

  • Supervivencia de la cuenta

  • Adaptación a la tolerancia al riesgo individual

Incluso cuando el indicador muestra ALLOW ,
el EA (o trader) puede decidir no operar.

4️⃣ Filosofía central de diseño

El indicador define "permiso",
el EA define "acción".

Esta separación es intencionada, para

  • reducir el overtrading

  • evitar la ejecución emocional

  • mantener centralizado el control del riesgo



