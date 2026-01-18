FVG Decision Check
- Indicadores
- Hou Min Xiao
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Lista de control de la decisión FVG
Indicador de estructura de mercado y estado de decisión
Este indicador está diseñado para la observación lógica y el análisis del estado de decisión, no para la negociación automática.
Características principales:
-
NO realiza operaciones
-
NO proporciona señales de compra/venta
-
Muestra si las condiciones del mercado permiten o prohíben realizar operaciones
-
Se centra en el proceso y la estructura, no en los puntos de entrada
El indicador evalúa
-
La calidad de la estructura de la brecha del valor razonable (FVG)
-
Confirmación del comportamiento del mercado (barrido, impulso, retest)
-
Volatilidad y entorno de riesgo (basado en ATR)
Las salidas finales como PERMITIR , ESPERAR , o RIESGO ALTO representan el estado del sistema, no instrucciones de negociación.
⚠️ Esta es una herramienta de observación lógica, publicada con fines educativos y de investigación.
Aviso importante
Este indicador no genera entradas de operaciones.
Todas las señales y etiquetas representan sólo estados de decisión, tales como:
-
si la estructura del mercado es válida
-
si las condiciones son completas
-
si el riesgo actual es aceptable
Los estados típicos incluyen:
-
ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT
-
WAIT
-
RIESGO_ALTO / NO_COMERCIO
Estos estados significan:
"Se están evaluando las condiciones",
no
"Debe ejecutarse una operación ahora".
Las decisiones de negociación, el tamaño de la posición y la gestión del riesgo siguen siendo responsabilidad exclusiva del usuario.
Límite de responsabilidad Indicador-EA
1️⃣ Responsabilidades del indicador
El indicador es responsable de
-
Reconocimiento de la estructura del mercado
-
Evaluación de la validez de la FVG
-
Lista de comprobación de las condiciones de comportamiento
-
Etiquetado del entorno de riesgo
Responde a una sola pregunta
"¿Está el sistema dispuesto a considerar una dirección comercial?"
2️⃣ Responsabilidades del EA
El EA es responsable de
-
Ejecución de operaciones
-
Dimensionamiento de la posición
-
Lógica de stop-loss y take-profit
-
Control de Drawdown y reglas a prueba de fallos
El EA puede ignorar los estados del indicador si las reglas de control de riesgo así lo requieren.
3️⃣ De lo que NO es responsable el indicador
-
Momento de entrada
-
Rentabilidad
-
Supervivencia de la cuenta
-
Adaptación a la tolerancia al riesgo individual
Incluso cuando el indicador muestra ALLOW ,
el EA (o trader) puede decidir no operar.
4️⃣ Filosofía central de diseño
El indicador define "permiso",
el EA define "acción".
Esta separación es intencionada, para
-
reducir el overtrading
-
evitar la ejecución emocional
-
mantener centralizado el control del riesgo