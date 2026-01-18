FVG Decision Check

Lista de control de la decisión FVG

Indicador de estructura de mercado y estado de decisión

Este indicador está diseñado para la observación lógica y el análisis del estado de decisión, no para la negociación automática.

Características principales:

NO realiza operaciones

NO proporciona señales de compra/venta

Muestra si las condiciones del mercado permiten o prohíben realizar operaciones

Se centra en el proceso y la estructura, no en los puntos de entrada

El indicador evalúa

La calidad de la estructura de la brecha del valor razonable (FVG)

Confirmación del comportamiento del mercado (barrido, impulso, retest)

Volatilidad y entorno de riesgo (basado en ATR)

Las salidas finales como PERMITIR , ESPERAR , o RIESGO ALTO representan el estado del sistema, no instrucciones de negociación.

⚠️ Esta es una herramienta de observación lógica, publicada con fines educativos y de investigación.





Aviso importante

Este indicador no genera entradas de operaciones.

Todas las señales y etiquetas representan sólo estados de decisión, tales como:

si la estructura del mercado es válida

si las condiciones son completas

si el riesgo actual es aceptable

Los estados típicos incluyen:

ALLOW_LONG / ALLOW_SHORT

WAIT

RIESGO_ALTO / NO_COMERCIO

Estos estados significan:

"Se están evaluando las condiciones",

no

"Debe ejecutarse una operación ahora".

Las decisiones de negociación, el tamaño de la posición y la gestión del riesgo siguen siendo responsabilidad exclusiva del usuario.





Límite de responsabilidad Indicador-EA

1️⃣ Responsabilidades del indicador

El indicador es responsable de

Reconocimiento de la estructura del mercado

Evaluación de la validez de la FVG

Lista de comprobación de las condiciones de comportamiento

Etiquetado del entorno de riesgo

Responde a una sola pregunta

"¿Está el sistema dispuesto a considerar una dirección comercial?"

2️⃣ Responsabilidades del EA

El EA es responsable de

Ejecución de operaciones

Dimensionamiento de la posición

Lógica de stop-loss y take-profit

Control de Drawdown y reglas a prueba de fallos

El EA puede ignorar los estados del indicador si las reglas de control de riesgo así lo requieren.

3️⃣ De lo que NO es responsable el indicador

Momento de entrada

Rentabilidad

Supervivencia de la cuenta

Adaptación a la tolerancia al riesgo individual

Incluso cuando el indicador muestra ALLOW ,

el EA (o trader) puede decidir no operar.

4️⃣ Filosofía central de diseño

El indicador define "permiso",

el EA define "acción".

Esta separación es intencionada, para

reducir el overtrading

evitar la ejecución emocional

mantener centralizado el control del riesgo



