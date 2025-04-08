Frankenstein Hands Of Gold

Dieser Expert Advisor wurde für XAUUSD auf M1 entwickelt und konzentriert sich auf das Erfassen von Richtungsausbrüchen, die sich aus dem oberen und unteren Kursverhalten des Marktes ergeben. Trades werden über Pending-Stop-Orders ausgeführt, die impulsive Eingaben vermeiden helfen und die Ausführung strukturiert halten.





Der EA enthält ein dynamisches System für schwebende Orders, das schwebende Einträge allmählich neu positionieren kann, um sich an die sich entwickelnde Preisaktion anzupassen und gleichzeitig die Sicherheitsregeln des Brokers einzuhalten.





Hauptmerkmale





Kanalausbruchs-Logik





Pending Stop-Einträge





Platziert BUY STOP / SELL STOP Aufträge anstelle von sofortigen Marktaufträgen.





Mindestabstandslogik von der Eröffnung einer neuen Kerze





Verhindert, dass Eingaben zu nahe am Eröffnungskurs des aktuellen Balkens platziert werden.





Pending "Chase"-System





Kann den Preis für schwebende Aufträge schrittweise mit konfigurierbarem Timing und Limits anpassen.





Beinhaltet eine maximale Laufzeitkontrolle für schwebende Aufträge.





Positionsmanagement





Optionaler Breakeven (Auslöser + zusätzliche Punkte)





Optionaler Trailing Stop (Start + Schritt)





Sichere SL/TP-Änderungslogik zur Verringerung der üblichen Broker-Ablehnungsprobleme.





Ein-Handel-Modus





Optionales "Ein-Trade-zu-einem-Zeitpunkt"-Verhalten für eine saubere Exposure-Kontrolle.





Automatische Pending-Bereinigung





Optionale Stornierung von schwebenden Aufträgen bei jedem neuen Bar.





Leichtes Handelsfenster



Zeigt die wichtigsten Live-Statistiken an, einschließlich Aktivitätsstatus, Positionen, Pending Tracking und Tagesperformance.





Empfohlene Einstellung





Symbol: XAUUSD (Gold)





Zeitrahmen: M1





Ziffern: abgestimmt auf die üblichen 2-stelligen Goldpreise (funktioniert auch mit anderen Ziffern, aber die Standardeingaben sind für 2-stellige Notierungen optimiert)





VPS verwenden: empfohlen für eine stabile Auftragsverwaltung und schnelle Aktualisierungen (insbesondere bei anstehenden Anpassungen)





Eingaben, die Sie anpassen können





Losgröße, magische Zahl





Stop Loss / optionaler Take Profit





Breakeven Trigger und Offset





Trailing Start und Schritt





Regeln für den Abstand von Pending Orders





Pending Chase Timing, Schrittgröße, maximale Bewegungen und Lebensdauer





Panel-Position und Anzeigestil





Anmerkungen/Best Practices





Führen Sie das Programm auf einer Verbindung mit niedriger Latenz/VPS aus, um eine optimale Konsistenz zu gewährleisten.





Testen Sie immer zuerst auf einer Demo, um die Kontraktspezifikationen und Ausführungsbedingungen Ihres Brokers abzugleichen.





Verwenden Sie vernünftige Risikoeinstellungen für Gold (XAUUSD kann sich auf M1 schnell bewegen).





Was ist enthalten?





Expert Advisor





On-Chart-Kontrollfeld





Sofort einsatzbereite Standardeinstellungen für XAUUSD M1





Schnelles "How to Use





EA an den XAUUSD M1 Chart anhängen.





Aktivieren Sie den Algo-Handel.





Passen Sie Lots / SL / Trailing / Breakeven wie gewünscht an. WICHTIG: IN MT5 TESRET HABEN AUF EURUSD 1H ZU TESTEN, AUCH WENN MEINE EA IST FÜR XAUUSD 1M ENTWORFEN, MUSSTE PARAMETER IM TESTMODUS ZU ÄNDERN, SO DASS SIE WISSEN, DASS IM TESTMODUS ZU TESTEN EURUSD 1H....LIVE FUNKTIONIERT WIE ES SOLLTE IN XAUUSD 1M UND HANDEL PANEL SICHTBAR IST



