Frankenstein Hands Of Gold

Este Asesor Experto está diseñado para XAUUSD en M1 y se centra en la captura de rupturas direccionales, construidas a partir del comportamiento del precio superior e inferior del mercado. Las operaciones se ejecutan mediante órdenes stop pendientes, lo que ayuda a evitar entradas impulsivas y a mantener una ejecución estructurada.





El EA incluye un sistema dinámico de órdenes pendientes que puede reposicionar las entradas pendientes gradualmente, con el objetivo de mantenerse alineado con la evolución de la acción del precio, manteniendo las reglas de seguridad del broker.





Características principales





Lógica de ruptura de canal





Entradas Pendientes de Stop





Coloca órdenes de COMPRA STOP / VENTA STOP en lugar de órdenes de mercado instantáneas.





Lógica de Distancia Mínima desde la Apertura de la Nueva Vela





Ayuda a evitar que las entradas se coloquen demasiado cerca del precio de apertura de la barra actual.





Sistema de "Persecución" de Órdenes Pendientes





Puede ajustar el precio de las órdenes pendientes paso a paso con tiempos y límites configurables.





Incluye el máximo control de duración de las órdenes pendientes.





Gestión de posiciones





Breakeven opcional (inicio + puntos extra)





Trailing Stop opcional (inicio + paso)





Lógica de modificación segura de SL/TP para reducir los problemas habituales de rechazo por parte del broker.





Modo de una operación





Comportamiento opcional "una operación cada vez" para un control más limpio de la exposición.





Limpieza automática de órdenes pendientes





Cancelación opcional de órdenes pendientes en cada nueva barra.





Panel de operaciones ligero



Muestra las principales estadísticas en tiempo real, como el estado activo, las posiciones, el seguimiento pendiente y el rendimiento diario.





Configuración recomendada





Símbolo: XAUUSD (Oro)





Marco temporal: M1





Dígitos: ajustado para precios comunes de oro de 2 dígitos (funciona también con otros dígitos, pero las entradas por defecto están optimizadas para cotizaciones de estilo de 2 dígitos)





Usar VPS: recomendado para una gestión de órdenes estable y actualizaciones rápidas (especialmente con ajustes pendientes)





Entradas que puede personalizar





Tamaño del lote, número mágico





Stop Loss / Take Profit opcional





Breakeven trigger y offset





Trailing inicio y paso





Reglas de distancia de órdenes pendientes





Tiempo de persecución pendiente, tamaño del paso, movimientos máximos y duración





Posición del panel y estilo de visualización





Notas / Buenas prácticas





Ejecutar en una conexión de baja latencia / VPS para una mejor consistencia.





Siempre pruebe primero en una demo para que coincida con las especificaciones del contrato y las condiciones de ejecución de su broker.





Utilice una configuración de riesgo razonable para el oro (XAUUSD puede moverse rápidamente en M1).





Qué incluye





Asesor Experto





Panel de control en el gráfico





Ajustes por defecto listos para ejecutar para XAUUSD M1





Cómo usarlo" rápidamente





Adjunte el EA al gráfico XAUUSD M1.





Activar Algo Trading.





Ajuste Lots / SL / trailing / breakeven como desee. IMPORTANTE: EN MT5 TESRET TIENE QUE PROBAR EN EURUSD 1H, INCLUSO SI MI EA ESTÁ DISEÑADO PARA XAUUSD 1M, TUVO QUE CAMBIAR PARAMITERS EN MODO DE PRUEBA, PARA QUE SEPA QUE EN EL MODO DE PRUEBA NECESIDAD DE PROBAR EURUSD 1H....LIVE FUNCIONA COMO DEBERÍA EN XAUUSD 1M Y EL PANEL DE NEGOCIACIÓN ES VISIBLE



