Frankenstein Hands Of Gold
- Asesores Expertos
- Jonas Myniotas
- Versión: 1.5
- Activaciones: 10
Este Asesor Experto está diseñado para XAUUSD en M1 y se centra en la captura de rupturas direccionales, construidas a partir del comportamiento del precio superior e inferior del mercado. Las operaciones se ejecutan mediante órdenes stop pendientes, lo que ayuda a evitar entradas impulsivas y a mantener una ejecución estructurada.
El EA incluye un sistema dinámico de órdenes pendientes que puede reposicionar las entradas pendientes gradualmente, con el objetivo de mantenerse alineado con la evolución de la acción del precio, manteniendo las reglas de seguridad del broker.
Características principales
Lógica de ruptura de canal
Entradas Pendientes de Stop
Coloca órdenes de COMPRA STOP / VENTA STOP en lugar de órdenes de mercado instantáneas.
Lógica de Distancia Mínima desde la Apertura de la Nueva Vela
Ayuda a evitar que las entradas se coloquen demasiado cerca del precio de apertura de la barra actual.
Sistema de "Persecución" de Órdenes Pendientes
Puede ajustar el precio de las órdenes pendientes paso a paso con tiempos y límites configurables.
Incluye el máximo control de duración de las órdenes pendientes.
Gestión de posiciones
Breakeven opcional (inicio + puntos extra)
Trailing Stop opcional (inicio + paso)
Lógica de modificación segura de SL/TP para reducir los problemas habituales de rechazo por parte del broker.
Modo de una operación
Comportamiento opcional "una operación cada vez" para un control más limpio de la exposición.
Limpieza automática de órdenes pendientes
Cancelación opcional de órdenes pendientes en cada nueva barra.
Panel de operaciones ligero
Muestra las principales estadísticas en tiempo real, como el estado activo, las posiciones, el seguimiento pendiente y el rendimiento diario.
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco temporal: M1
Dígitos: ajustado para precios comunes de oro de 2 dígitos (funciona también con otros dígitos, pero las entradas por defecto están optimizadas para cotizaciones de estilo de 2 dígitos)
Usar VPS: recomendado para una gestión de órdenes estable y actualizaciones rápidas (especialmente con ajustes pendientes)
Entradas que puede personalizar
Tamaño del lote, número mágico
Stop Loss / Take Profit opcional
Breakeven trigger y offset
Trailing inicio y paso
Reglas de distancia de órdenes pendientes
Tiempo de persecución pendiente, tamaño del paso, movimientos máximos y duración
Posición del panel y estilo de visualización
Notas / Buenas prácticas
Ejecutar en una conexión de baja latencia / VPS para una mejor consistencia.
Siempre pruebe primero en una demo para que coincida con las especificaciones del contrato y las condiciones de ejecución de su broker.
Utilice una configuración de riesgo razonable para el oro (XAUUSD puede moverse rápidamente en M1).
Qué incluye
Asesor Experto
Panel de control en el gráfico
Ajustes por defecto listos para ejecutar para XAUUSD M1
Cómo usarlo" rápidamente
Adjunte el EA al gráfico XAUUSD M1.
Activar Algo Trading.
Ajuste Lots / SL / trailing / breakeven como desee.
IMPORTANTE: EN MT5 TESRET TIENE QUE PROBAR EN EURUSD 1H, INCLUSO SI MI EA ESTÁ DISEÑADO PARA XAUUSD 1M, TUVO QUE CAMBIAR PARAMITERS EN MODO DE PRUEBA, PARA QUE SEPA QUE EN EL MODO DE PRUEBA NECESIDAD DE PROBAR EURUSD 1H....LIVE FUNCIONA COMO DEBERÍA EN XAUUSD 1M Y EL PANEL DE NEGOCIACIÓN ES VISIBLE