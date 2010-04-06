Dracn Blue

DRACN BLUE Trading EA von DRACN Trading Systems

FIFO und US-Markt-konform.

Verwenden Sie einen Hebel von nur 1:50.

Niedriger Spread nicht erforderlich.

Unterstützt 14 Währungspaare.

Funktioniert am besten, wenn mehrere Charts auf demselben Konto hinzugefügt werden.

Empfohlener Zeitrahmen M1 oder M5

DRACN BLUE ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für den präzisen Rasterhandel entwickelt wurde. Er basiert auf der klassischen Mean-Reversion-Einstiegslogik und verfügt über ein leistungsstarkes automatisches Recovery-Grid-System.

  • Optimierte Paarauswahl: Der EA wird vorkonfiguriert mit einem Dropdown-Menü für die Auswahl von 14 vorkonfigurierten Paaren (AUDCAD, EURUSD, USDCAD usw.) geliefert. Sie wählen einfach das Paar aus der Liste aus, und der EA passt seine interne Logik automatisch an die Volatilität der jeweiligen Währung an.
  • Visuelles Kontrollzentrum: Verfügt über ein professionelles HUD, das P/L, Trade Counts und den Systemstatus anzeigt. Enthält eine Schaltfläche zum Anhalten des Handels.
  • Intelligente Erholungslogik: Wenn sich der Markt gegen den anfänglichen Trend bewegt, setzt DRACN BLUE eine Grid-Strategie ein, die es ermöglicht, den Handelskorb mit nur einer kleinen Marktkorrektur mit Gewinn zu schließen.
  • Individuelle Risikobeschneidung: Ein einzigartiges Sicherheitsmerkmal, das einzelne Trades innerhalb des Grids überwacht. Wenn eine einzelne Position Ihren gewünschten "Max Loss USD" überschreitet, schneidet der EA diesen spezifischen schlechten Handel aus, um den Kontostand zu schützen, während der Rest des Grids aktiv bleibt.
  • Margenschutz: Die integrierte Margin-Überwachung unterbricht alle neuen Aktivitäten, wenn Ihre Kontomarge unter den gewünschten Margin-Betrag fällt, um Margin-Calls zu verhindern.
  • Gewinnmitnahme-Ausgang: Der EA errechnet den gewichteten Durchschnittspreis aller offenen Positionen. Sobald der Preis den Durchschnittspreis + Ihren gewünschten Take Profit (Punkte) erreicht, wird der gesamte Korb mit einem Nettogewinn geschlossen.
  • Anschauungsmaterial: Zeichnet Entry-, Take Profit- und Break-even-Linien direkt auf dem Chart


------ Anleitung für Eingabeparameter ------

Der EA ist so konzipiert, dass er einfach einzurichten ist. Komplexe Berechnungen und Logik werden intern gehandhabt.

Testen Sie Ihre gewünschten Einstellungen immer im Backtest, bevor Sie sie live ausführen.

--- ANFÄNGLICHE HANDELSEINSTELLUNGEN ---

  • InitialLotAuswahl: Wählen Sie Ihre Anfangslotgröße
    • Empfehlung: Beginnen Sie mit 0,01 pro $1.000 - $10.000 Guthaben, je nachdem wie viele Währungspaare gleichzeitig auf Ihrem Konto laufen.
    • (Das Dropdown-Menü für die anfängliche Lot-Größe ist auf 0,01 bis 0,10 begrenzt), was auf die Anzahl der Rastersysteme in der Logik zurückzuführen ist. Die maximale Lotgröße wird nicht überschritten (15.0).

--- STRATEGIEAUSWAHL ---

  • StrategyPair: (Entscheidend) Wählen Sie das Währungspaar aus, mit dem Sie den EA derzeit verknüpfen.
    • Optionen sind: AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, USD/CAD, USD/CHF.
    • Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung ändern, werden die internen Optimierungen für das betreffende Paar automatisch aktualisiert.
    • Je mehr Währungspaare Sie in einem Konto verwenden, desto besser ist die Leistung des Systems. Ein Beispiel wären 5 verschiedene Charts mit 5 verschiedenen Währungspaaren, die alle unter einem Konto laufen .

--- GEWINN/VERLUST-VERWALTUNG ---

  • MaxLossPerTradeUSD: Der maximal zulässige Verlust für eine einzelne Handelsposition in Dollar. Wenn ein bestimmter Handel diesen Verlust erreicht, wird er sofort geschlossen, um einen Drawdown zu verhindern, der Ihren Komfort übersteigt.
  • GewinnmitnahmePunkte: Der Abstand in Punkten vom gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs, um den Korb mit Gewinn zu schließen.

--- GRUNDKONFIGURATION ---

  • MagischeNummer: Ein eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA. Wenn er auf mehreren Charts läuft, stellen Sie sicher, dass jeder Chart eine eindeutige MagicNumber hat.
  • MinimumMarginLevel: Der Prozentsatz der Sicherheitsmarge. Wenn Ihr Kontomargin-Prozentsatz unter diesen Wert fällt, wird der EA keine neuen Trades mehr eröffnen. Bereits geöffnete Trades werden weiterhin verwaltet und können Gewinn und Verlust übernehmen. Wenn die Kontomarge % über den eingestellten Wert steigt, können wieder neue Geschäfte eröffnet werden.

On-Chart-Steuerungen (HUD)

  • Statusanzeige: Zeigt an, ob der EA läuft, pausiert oder durch Margin/AutoTrading-Einstellungen blockiert ist.
  • P/L & Trades: Live-Verfolgung des aktuellen gleitenden Gewinns und der Anzahl der offenen Trades.
  • Schaltfläche Pause: Klicken Sie darauf, um neue Eingaben sofort zu stoppen. Die Schaltfläche wird rot (Fortsetzen), wenn sie pausiert, und grün (Pause), wenn sie aktiv ist.

