DRACN Red Trading EA von DRACN Trading Systems

✅ FIFO und US-Markt-konform.

✅ Verwenden Sie so niedrig wie 1:50 Leverage.

✅ Niedriger Spread nicht erforderlich.

✅ Unterstützt 14 Währungspaare.

✅ Funktioniert am besten, wenn mehrere Charts auf demselben Konto hinzugefügt werden.

✅ Empfohlener Zeitrahmen M1 oder M5

DRACN RED ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der für den präzisen Grid-Handel entwickelt wurde. Er basiert auf der Logik der Volatilitätsumkehr, die sich anpasst, wenn sich die Marktdynamik ändert, beschleunigt oder verlangsamt. Er nutzt eine dynamische Volatilitätsanzeige, die mit dem Markt atmet.

Ein automatisiertes Erholungssystem, das ein ausgeklügeltes Zwei-Phasen-Erholungsprotokoll verwendet. Phase I: Der "Chrono-Lock" setzt die zeitbasierte Akkumulationsphase in Gang. Phase II: Die "kinetische" Erholung verwendet eine preisbasierte (räumliche) Gitterlogik.

Der EA überwacht den Gesamtkorbgewinn/-verlust in Echtzeit. Wenn das Gesamtrisiko den von Ihnen festgelegten Schwellenwert (MaxLossBasketUSD) erreicht, wird ein "Hard Stop" gesetzt, der alle Positionen sofort schließt, um Ihr Kapital für die nächste Schlacht zu erhalten.

Optimierte Paarauswahl: Der EA ist mit einem Dropdown-Menü für die Auswahl von 14 vorkonfigurierten Paaren (AUDCAD, EURUSD, USDCAD usw.) ausgestattet. Sie wählen einfach das Paar aus der Liste aus, und der EA passt seine interne Logik automatisch an die Volatilität der jeweiligen Währung an.

------ Anleitung für Eingabeparameter ------

Der EA ist so konzipiert, dass er einfach einzurichten ist. Komplexe Berechnungen und Logik werden intern gehandhabt.

Testen Sie die gewünschten Einstellungen immer im Backtest, bevor Sie den EA live ausführen.

--- ANFÄNGLICHE HANDELSEINSTELLUNGEN ---

InitialLotSelection: Wählen Sie Ihre Start-Lot-Größe

Wählen Sie Ihre Start-Lot-Größe Empfehlung: Beginnen Sie mit 0,01 pro $1.000 - $10.000 Guthaben, je nachdem, wie viele Währungspaare gleichzeitig auf Ihrem Konto laufen.

Beginnen Sie mit 0,01 $1.000 - $10.000 Guthaben, je nachdem, wie viele Währungspaare gleichzeitig auf Ihrem Konto laufen.

(Das Dropdown-Menü für die anfängliche Lot-Größe ist auf 0,01 bis 0,10 begrenzt), was auf die Anzahl der Rastersysteme in der Logik zurückzuführen ist. Die maximale Lotgröße wird nicht überschritten (15.0).

--- STRATEGIEAUSWAHL ---

StrategyPair: (Entscheidend) Wählen Sie das Währungspaar aus, mit dem Sie den EA derzeit verknüpfen.

Wählen Sie das Währungspaar aus, mit dem Sie den EA derzeit verknüpfen. Folgende Optionen sind möglich: AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, USD/CAD, USD/CHF.

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/CHF, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/NZD, EUR/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, USD/CAD, USD/CHF.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung ändern, werden die internen Optimierungen für das betreffende Paar automatisch aktualisiert.

Wenn Sie diese Einstellung ändern, werden die internen Optimierungen für das betreffende Paar automatisch aktualisiert.

Je mehr Währungspaare Sie in einem Konto verwenden, desto besser ist die Leistung des Systems. Ein Beispiel wären 5 verschiedene Charts mit 5 verschiedenen Währungspaaren, die alle unter einem Konto laufen .

--- GEWINN/VERLUST-VERWALTUNG ---

MaxLossBasketUSD: Erzeugt einen "Hard Stop", der alle Positionen für den gesamten Korb von Trades sofort schließt.

Erzeugt einen "Hard Stop", der alle Positionen für den gesamten Korb von Trades sofort schließt. TakeProfitPoints: Der Abstand in Punkten vom gewichteten durchschnittlichen Einstiegskurs, um den Korb mit Gewinn zu schließen.

--- GRUNDKONFIGURATION ---

MagicNumber: Ein eindeutiger Bezeichner für die EA-Geschäfte. Wenn er auf mehreren Charts läuft, stellen Sie sicher, dass jeder Chart eine eindeutige MagicNumber hat.

Ein eindeutiger Bezeichner für die EA-Geschäfte. Wenn er auf mehreren Charts läuft, stellen Sie sicher, dass jeder Chart eine eindeutige MagicNumber hat. MinimumMarginLevel: Der Prozentsatz der Sicherheitsmarge. Wenn Ihr Kontomargin-Prozentsatz unter diesen Wert fällt, wird der EA keine neuen Trades mehr eröffnen. Bereits geöffnete Trades werden weiterhin verwaltet und können Gewinn und Verlust übernehmen. Wenn die Kontomarge % über den eingestellten Wert steigt, können wieder neue Geschäfte eröffnet werden.

On-Chart-Steuerungen (HUD)