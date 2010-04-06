Higher Timeframe Bias Filter

Opere en la dirección del marco de tiempo superior con confianza.

El Filtro de Sesgo HTF es un indicador de sesgo de marco temporal superior que no repinta y que proyecta la dirección de la tendencia basada en EMA de cualquier marco temporal superior (H1, H4, D1, etc.) en su gráfico de marco temporal inferior.

Ayuda a los traders a filtrar las malas operaciones, mantenerse alineados con la tendencia dominante y mejorar la consistencia.

Qué problema resuelve

Muchos operadores pierden dinero por operar en contra de la tendencia del marco de tiempo superior. Este indicador resuelve ese problema mostrando claramente si el sesgo del marco de tiempo superior es alcista o bajista, directamente en su gráfico de operaciones.

Características principales

✅ No repinta (el sesgo sólo se actualiza al cierre de la vela HTF)

✅ Funciona en cualquier marco de tiempo gráfico

✅ Marco de tiempo superior seleccionable por el usuario (H1, H4, D1, etc.)

✅ Clara coloración de sesgo alcista / bajista

✅ Modo escalonado (lógica HTF estricta)

✅ Modo de visualización suave opcional

✅ Ampliación del canal para una mejor visibilidad

✅ Texto de sesgo visualizado en el gráfico (posición configurable)

✅ Alertas en caso de cambio de sesgo en un marco temporal superior

✅ Ligero, rápido y estable

🔹 Modo de empleo (MUY IMPORTANTE)

Este indicador es un filtro de sesgo, no una señal de entrada. Uso recomendado: El comercio sólo compra cuando el sesgo es alcista

El comercio sólo vende cuando el sesgo es bajista

Combínalo con tu propia estrategia de entrada (acción del precio, estructura, sesiones, etc.)

🔹 Ejemplo de configuración

Ejemplo: Gráfico timeframe: M15

Marco temporal superior: H1

Si la tendencia H1 es alcista → busque sólo configuraciones de compra en M15

Si H1 sesgo es bajista → buscar sólo vender configuraciones

Explicación de los datos de entrada

Marco de tiempo superior - marco de tiempo utilizado para calcular el sesgo

Fast / Slow EMA - parámetros de cálculo de sesgo.

Step / Smooth Mode - visualización estricta de HTF o suave.

Ancho de canal - espaciado visual entre EMAs

Posición del texto de sesgo - elija la esquina del gráfico

Alertas - notificación sobre el cambio de sesgo

🔹 Descargo de responsabilidad (NO OMITIR)