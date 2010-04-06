Higher Timeframe Bias Filter

Opere en la dirección del marco de tiempo superior con confianza.

El Filtro de Sesgo HTF es un indicador de sesgo de marco temporal superior que no repinta y que proyecta la dirección de la tendencia basada en EMA de cualquier marco temporal superior (H1, H4, D1, etc.) en su gráfico de marco temporal inferior.

Ayuda a los traders a filtrar las malas operaciones, mantenerse alineados con la tendencia dominante y mejorar la consistencia.

Qué problema resuelve

Muchos operadores pierden dinero por operar en contra de la tendencia del marco de tiempo superior.

Este indicador resuelve ese problema mostrando claramente si el sesgo del marco de tiempo superior es alcista o bajista, directamente en su gráfico de operaciones.

Características principales

  • ✅ No repinta (el sesgo sólo se actualiza al cierre de la vela HTF)

  • ✅ Funciona en cualquier marco de tiempo gráfico

  • ✅ Marco de tiempo superior seleccionable por el usuario (H1, H4, D1, etc.)

  • ✅ Clara coloración de sesgo alcista / bajista

  • ✅ Modo escalonado (lógica HTF estricta)

  • ✅ Modo de visualización suave opcional

  • ✅ Ampliación del canal para una mejor visibilidad

  • ✅ Texto de sesgo visualizado en el gráfico (posición configurable)

  • ✅ Alertas en caso de cambio de sesgo en un marco temporal superior

  • ✅ Ligero, rápido y estable

🔹 Modo de empleo (MUY IMPORTANTE)

Este indicador es un filtro de sesgo, no una señal de entrada.

Uso recomendado:

  • El comercio sólo compra cuando el sesgo es alcista

  • El comercio sólo vende cuando el sesgo es bajista

  • Combínalo con tu propia estrategia de entrada (acción del precio, estructura, sesiones, etc.)

🔹 Ejemplo de configuración

Ejemplo:

  • Gráfico timeframe: M15

  • Marco temporal superior: H1

  • Si la tendencia H1 es alcista → busque sólo configuraciones de compra en M15

  • Si H1 sesgo es bajista → buscar sólo vender configuraciones

Explicación de los datos de entrada

  • Marco de tiempo superior - marco de tiempo utilizado para calcular el sesgo

  • Fast / Slow EMA - parámetros de cálculo de sesgo.

  • Step / Smooth Mode - visualización estricta de HTF o suave.

  • Ancho de canal - espaciado visual entre EMAs

  • Posición del texto de sesgo - elija la esquina del gráfico

  • Alertas - notificación sobre el cambio de sesgo

🔹 Descargo de responsabilidad (NO OMITIR)

Este indicador no proporciona señales de entrada o salida de operaciones.
Está diseñado para ser utilizado como parte de una estrategia comercial completa.


Productos recomendados
ShiftedPriceDensity
Andriy Sydoruk
Indicadores
ShiftedPriceDensity - Indicador Profesional de Densidad de Precios con Niveles Históricos Desplazados Parámetros de entrada Profundidad 100 Profundidad inicial TopLevelsToShow 1 Niveles en cada conjunto NumberOfShifts 10 Número de series ShiftSpacing 20 Paso de desplazamiento entre series PriceStep 0,0001 Diferencia mínima de precio entre niveles PriceSource PRICE_CLOSE Tipo de precio de origen LevelColor clrDodgerBlue Color de la línea de nivel LevelWidth 2 Grosor de la línea de nivel Prefijo
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVD Divergence – Análisis Profesional de Flujo y Divergencias CVD Divergence es un indicador técnico diseñado para detectar divergencias confiables entre el precio y el Cumulative Delta Volume (CVD). Identifica con precisión los momentos en los que el flujo real de órdenes no confirma el movimiento del precio, revelando posibles reversiones, agotamiento del mercado y manipulaciones institucionales. El indicador combina la lectura de volumen agresivo con el análisis estructural del precio, ofreci
Macd Pro System
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
Buenas traders acontinuacion les presento Macd Pro System Este es un indicador MACD  para análisis técnico profesional. Componentes Principales 1. Elementos Visuales del MACD: Histograma MACD (verde): Diferencia entre la línea MACD y la línea de señal Línea MACD (azul dodger): Diferencia entre EMA rápida (12) y EMA lenta (26) Línea de Señal (roja): Media móvil simple de 9 períodos del MACD 2. Parámetros Configurables: Configuración MACD: EMA Rápida: 12 períodos (por defecto) EMA Lenta: 26 períod
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indicadores
Líneas de Tendencia de Bollinger - MT4 & MT5 Bollinger Trend L ines es un indicador de tendencia profesional basado en la volatilidad, diseñado para identificar claramente la dirección de la tendencia y los niveles de stop dinámicos utilizando las Bandas de Bollinger. Se basa en un principio fundamental: sigue la tendencia, ignora el ruido y deja que la volatilidad defina el stop. Cómo funciona El indicador construye líneas de tendencia de seguimiento utilizando las Bandas de Bollinger: En un
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
Si busca precisión en la identificación de máximos y mínimos estratégicos, el indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta que contribuirá a su análisis técnico. Desarrollado en base a los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT), ofrece una visión del comportamiento del mercado, ayudándote en la toma de decisiones. ¿Qué encontrarás en este indicador? Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos Basado en estrategias institucionales Id
Signal Noise Indicator
Alex Conselvan De Oliveira
Indicadores
El indicador de ruido de señal es un oscilador no parametrizado generado por ruidos altos, bajos y cercanos. Entrada Periodo: Periodo de referencia del Filtro Paso Bajo, utilizado para la detección de la señal. Valores Ruido Alto: ruido alto máximo; Potencia Ruido Alto: intensidad de señal alta, se muestra cuando el ruido más pequeño se produce en la misma dirección de la señal; Ruido Bajo: máximo ruido bajo; Ruido bajo: intensidad de señal baja, se muestra cuando el menor ruido se produce en
Fibonacci and RSI MQL5
Carlos Daniel Vazquez Rosas
Indicadores
Fibonacci y RSI. El indicador es una combinación de los indicadores Fibonacci y RSI. Cada vez que el precio toca uno de los niveles fibonacci y se cumple la condición rsi, se genera una alerta sonora y una alerta de texto. Parámetros número_de_velas : Es el número de velas que se calcularán. Si pones 100, el indicador te dará el máximo y mínimo de las últimas 100 velas. sound_signal: Si quiere que el indicador le avise de que se cumplen las condiciones mediante una indicación sonora, ponga e
OrderFlowPro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Pro - Detector de Flujo de Órdenes Institucional Análisis profesional del flujo de órdenes para MT5 OrderFlow Pro es un indicador técnico avanzado diseñado para detectar y analizar el flujo de órdenes institucionales en tiempo real. El indicador proporciona a los operadores una visión completa de la dinámica del mercado mediante la identificación de la presión de compra y venta, los desequilibrios de volumen, las zonas de absorción, los operadores atrapados y las divergencias delta. CA
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indicadores
HAshi-E es una forma mejorada de analizar las señales Heiken-Ashi. Información: Heiken-Ashi es especialmente valorado por su capacidad para filtrar la volatilidad a corto plazo, lo que lo convierte en una herramienta preferida para identificar y seguir tendencias, ayuda en la toma de decisiones sobre puntos de entrada y salida, y ayuda a distinguir entre señales falsas y auténticos cambios de tendencia. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales, las velas Heiken-Ashi se calculan uti
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indicadores
Se trata de un sistema de tendencias original, ágil y excelente. Tanto si es un principiante en el trading como si es un trader profesional, este conjunto de indicadores puede ayudarle a seguir de forma rápida y oportuna los últimos cambios en las tendencias del mercado. Tiene las siguientes características: El método de uso es extremadamente sencillo, plug and play, y la visualización de todos los resultados del análisis de tendencias es clara a simple vista; No es necesario configurar ningún p
VIP Buy Sell Signals
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Indicadores
Póngase en contacto conmigo a través de este correo electrónico aaddress para descargar la estrategia GRATIS PDF para este indicador tharindu999lakmal@gmail.com Introducción El "Buy Sell Signals" está diseñado para proporcionar señales de COMPRA y VENTA basadas en las condiciones actuales del mercado. Una estrategia de negociación ( Chee hoja) se ha proporcionado para este indicador de comercio. ( Lea la descripción). Este indicador tiene señales de entrada ajustadas en el tiempo, por lo que e
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicadores
El indicador técnico Universal Oscillator es una combinación de señales comerciales de los osciladores más populares y utilizados. El indicador está representado por histogramas, así como por líneas MA rápidas y lentas, lo que permite ampliar la lista de recomendaciones comerciales y trabajar tanto en la tendencia como en el movimiento lateral del mercado. Así, los histogramas permiten determinar el momento de la ruptura de los valores de los precios y el movimiento en una nueva fase del mercado
Trend Fusion Xplorer MT5
Ismail Babaoglu
Indicadores
TrendFusionXplorer consta de tres potentes indicadores de análisis de tendencias -TRP , PMax y OTT- desarrollados por Kivanc Ozbilgic. Cada indicador muestra los niveles de soporte y resistencia de la tendencia basándose en sus propiedades y metodología únicas. TrendFusionXplorer ayuda a determinar los puntos de entrada y salida de los mercados y también se puede utilizar para establecer niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) en posiciones abiertas. Especificaciones 1. Trend Reversal Pr
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicadores
¿Busca niveles fiables en un gráfico de precios? ¿Cansado ya de buscar indicadores similares? ¿Los niveles no funcionan como deberían? Entonces este es el indicador para usted. Volume Prices Universal es un indicador fiable de volúmenes horizontales. ¿Qué muestra? En primer lugar, la idea principal del indicador es mostrar en qué marca de precio ha estado el precio durante más tiempo. Así, se forma la visualización de los volúmenes de precios en el gráfico de precios. Con la ayuda de los cuale
ETE Detector Head Shoulders Indicator
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
TE Detector – Indicador Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) ¡Transforma tus gráficos en oportunidades de trading claras y efectivas! Sobre el Indicador El ETE Detector identifica automáticamente los patrones Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) y Hombro-Cabeza-Hombro Invertido (HCHI) — formaciones clásicas de reversión de tendencia. Olvídate de buscar figuras manualmente: tu análisis se vuelve rápido, preciso y visual . Qué obtienes Detección automática de patrones de reversión Flechas de colores : verdes
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Fractals
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador Fractales muestra en el gráfico sólo los fractales con los parámetros especificados en la configuración del indicador. Esto le permite registrar con mayor precisión una inversión de tendencia, excluyendo las falsas inversiones. Según la definición clásica de un fractal, es una vela - un extremum en el gráfico, que no fue cruzado por el precio de 2 velas antes y 2 velas después de la aparición de una vela fractal. Este indicador proporciona la capacidad de ajustar el número de velas
FiboChampion
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicadores
La próxima evolución en inteligencia Fibonacci FiboChampion no es sólo otra herramienta de Fibonacci, es un cambio de paradigma en la forma en que los operadores interpretan la acción del precio. Diseñado para la precisión y la adaptabilidad, este indicador avanzado fusiona la lógica de inspiración cuántica , el reconocimiento de patrones de aprendizaje automático y la geometría no lineal de Fib onacci para descubrir los puntos de inflexión del mercado con una precisión asombrosa. Lo que dife
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
MT5 Binary MA Cross
Santi Dankamjad
Indicadores
Cruz MA binaria MA Cruz indicador por 4Umbella Crear para los comerciantes con experiencia y sin experiencia para usarlo porque es un indicador básico Cómo utilizar : 1. MA Fast : Media móvil rápida (período 4 hasta 50) 2. MA Medio : Media Móvil Medio (Período 10 hasta 100) 3. MA Slow: Media móvil lenta (período de 50 a 200) para controlar la tendencia de los mercados. y el comerciante se puede establecer para Aplicar al precio (Cerrar, Abrir, Baja, Alta, Mediana, típico, weightd) Para la al
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
All MAs 13 types MULTIPURPOSE TOOL
Jose Miguel Soriano
Indicadores
"All MAs-13 jm" es una herramienta que permite acceder desde una única caja de control a 13 tipos diferentes de MAs: 9 MAs estándar en MetaTrader 5 (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, Frama, VIDYA, AMA ) y 4 no estándar (LRMA, HMA, JMA, SAYS) cuyos derechos de autor pertenecen a Nikolay Kositsin (Godzilla), se pueden encontrar en la web (por ejemplo, LRMA ). Parámetros generales Periodo MA: el número de barras para calcular la media móvil. Método MA: seleccionar el tipo de media móvil a mostrar e
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5
Victor Gauto
Indicadores
NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 — Bandas de Regresión Lineal con RSI y flechas de señal NosTraderMus LinearRegressionBands MT5 es un indicador profesional para MetaTrader 5 que traza una recta de regresión sobre una ventana móvil del precio y construye bandas dinámicas a partir de la desviación estándar de los residuos del ajuste. Encima de ese canal estadístico integra un filtro RSI (con marco temporal seleccionable) y flechas de compra/venta cuando se cumplen condiciones objetivas de ex
AIS Lehmer Moving Average MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
La media de Lehmer se puede considerar como una función de ventana, cuyos coeficientes de peso dependen de los valores de las variables utilizadas en el cálculo. Este promedio no es lineal porque en su cálculo se utiliza la exponenciación. Las características del indicador dependen de dos parámetros: iPeriod : período del indicador, el valor válido es mayor o igual a 2; iPower   - exponente, que se utiliza al calcular los valores del indicador. El rango válido es -32768 a 32767 Con iPower = 0
Reversal and continuation dashboard
Jerome Tommy Bodden
Indicadores
Cuadro de Mandos de Reversión y Continuación - Inteligencia ADR Mejorada Cuadro de mandos profesional de consenso multihorario con análisis avanzado de rangos Visión general El Cuadro de Mando de Reversión y Continuación es un sofisticado indicador de negociación que combina el análisis de consenso multitemporal con cálculos inteligentes de ADR (Rango Medio Diario), AWR (Rango Medio Semanal) y AMR (Rango Medio Mensual). Este indicador representa una solución de nivel profesional para los opera
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indicadores
El indicador Advanced Trend Scalper MT5 está diseñado para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los profesionales. El indicador analiza el mercado y le da señales de compra y venta. No utiliza ningún otro indicador, funciona sólo con las acciones del mercado. La señal aparece justo después del cierre de la vela y no se vuelve a pintar. El algoritmo eficiente proporciona un alto grado de fiabilidad de tales señales. Advanced Trend Scalper para el terminal MetaTrader 4 : https://www.
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299$ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499$ . LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro es un indicator profesional para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a traders a identificar puntos de entrada y gestionar el riesgo de manera eficaz. El indicator proporciona un conjunto completo de herramientas de análisis que incluye sistema de detección de señales, gestión automática de Entry/SL/TP, análisis de volumen y estadísticas de rendimiento en tiempo real. Guía de usuario para entender el sistema   |   Guía de usuario para otros idiomas CARACTERÍSTICAS PRINC
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indicadores
Por supuesto, aquí tienes la traducción al español: Presentamos el Indicador de Astronomía para   MT4 / MT5 : Tu Compañero Celestial Definitivo en el Trading ¿Estás listo para elevar tu experiencia de trading a alturas celestiales? No busques más allá de nuestro revolucionario Indicador de Astronomía para MT4. Esta innovadora herramienta trasciende los indicadores de trading tradicionales, aprovechando el poder de algoritmos complejos para proporcionarte una visión astronómica sin igual y cálcul
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario