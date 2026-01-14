Omega MT5 EA

WICHTIG! Dieses Paket wird nur für eine sehr begrenzte Anzahl von Exemplaren zum aktuellen Preis verkauft werden. Der Preis erhöht sich um $100 pro 10 Exemplare und wird sehr schnell auf $1,499 steigen.

Einführung in OMEGA EA - Automatisiertes Gold Breakout Trading System

OMEGA EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten bei Gold (XAUUSD) zu handeln, indem er eine proprietäre, eingebaute Handelslogik verwendet. Es werden keine externen Indikatoren oder Add-ons benötigt - alles ist in den EA integriert, um Stabilität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Der für den M15-Zeitrahmen optimierte OMEGA EA wurde für Händler entwickelt, die ein freihändiges System wünschen, das sich auf momentumgesteuerte Bewegungen konzentriert und gleichzeitig das Risiko automatisch verwaltet.





Key Featured:

⚡ Smart Breakout Detection

Erkennt automatisch wichtige Markthochs und -tiefs und platziert Trades nur, wenn gültige Ausbruchsbedingungen erfüllt sind - kein Hinterherlaufen, kein Rätselraten.

🚫 Kein Raster, kein Martingal OMEGA EA verwendet nur regelbasierte Einzelhandelsgeschäfte .

Es gibt kein Grid-Trading und keine Martingale-Erholung, wodurch das Risiko kontrolliert und das Risiko vorhersehbar bleibt. Jeder Einstieg ist mit TP und SL versehen.

🧠 E ingebauter Nachrichtenschutz

Durch die Integration des MQL5-Wirtschaftskalenders vermeidet OMEGA EA automatisch den Handel während wichtiger Nachrichtenereignisse und schützt so Ihr Kapital in volatilen Zeiten.

🛡️ Erweitertes Risikomanagement

Beinhaltet Break-Even- und Trailing-Stop-Funktionen zum Schutz von Gewinnen und zur Verringerung von Verlusten, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.

⚙️ Vollständig anpassbar

Alle Parameter können an Ihre Risikotoleranz, Ihren Handelsstil und Ihre Kontogröße angepasst werden.

🔄 Automatisierung zum Einstellen und Vergessen

Einmal konfiguriert, läuft OMEGA EA völlig frei, 24/5, und führt Trades basierend auf vordefinierter Logik aus - kein manuelles Eingreifen erforderlich.

Empfohlen:

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15

Mindesteinlage: $100 (empfohlen: $200+)

Hebelwirkung: 1:100 oder höher

Konto: RAW-Spread/ECN-Konto





Für wen ist dieser EA nicht geeignet?

Um die beste Erfahrung zu gewährleisten und Missverständnisse zu vermeiden, wird dieser EA nicht für Benutzer empfohlen, die:

Sofortige oder unrealistische Renditen erwarten, wie z.B. ein kleines Konto in kurzer Zeit in ein großes zu verwandeln.

Ständig und ohne Geduld in den Handel des EAs eingreifen, die Risiko- und Ausführungslogik des Systems stören und dann den EA für das Ergebnis verantwortlich machen.

Sie erwarten jeden Tag Gewinne und sind nicht in der Lage, normale Verluste oder Drawdowns als Teil des Handels zu akzeptieren.

Dieser EA ist auf langfristige Nachhaltigkeit und beständige Performance ausgelegt, nicht auf kurzfristige Spekulation.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, mit Geduld zu handeln oder zu akzeptieren, dass Verluste ein normaler Teil eines jeden Handelssystems sind, ist dieses Produkt möglicherweise nicht für Sie geeignet.