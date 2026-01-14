Omega MT5 EA

IMPORTANTE: Este paquete sólo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias. El precio aumentará $100 por cada 10 compras. El precio subirá a $1,499 muy rápido.

Presentación de OMEGA EA - Sistema Automatizado de Operaciones de Ruptura de Oro

OMEGA EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con oportunidades de ruptura de alta probabilidad en Oro (XAUUSD) utilizando una lógica de trading propia e integrada. No se requieren indicadores externos o complementos - todo está integrado en el EA para garantizar la estabilidad, velocidad y fiabilidad.

Optimizado para el marco temporal M15, el AE OMEGA está diseñado para operadores que desean un sistema manos libres que se centre en movimientos impulsados por el impulso mientras gestiona el riesgo automáticamente.





Key Featured:

⚡ Detección inteligente de rupturas

Identifica automáticamente los máximos y mínimos clave del mercado y coloca operaciones solo cuando se cumplen las condiciones de ruptura válidas, sin persecuciones ni conjeturas.

🚫 S in cuadrícula, sin Martingala. OMEGA EA sólo utiliza operaciones de una sola entrada basadas en reglas .

Nohay comercio de cuadrícula y no hay recuperación martingala, manteniendo el riesgo controlado y la exposición predecible. Cada entrada viene con TP y SL.

🧠 Protección de Noticias Integrada

Integrado con el Calendario Económico MQL5, OMEGA EA evita automáticamente operar durante noticias de alto impacto, ayudando a proteger su capital durante periodos volátiles.

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

Incluye las funcionalidades Break Even y Trailing Stop para proteger los beneficios y reducir las caídas una vez que las operaciones se mueven a su favor.

⚙️ Totalmente personalizable

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a su tolerancia al riesgo, estilo de negociación y tamaño de cuenta.

Automatización Set & Forget

Una vez configurado, OMEGA EA se ejecuta completamente manos libres, 24/5, la ejecución de operaciones basadas en la lógica predefinida - sin intervención manual requerida.

Recomendado:

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco temporal: M15

Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $200+)

Apalancamiento: 1:100 o superior

Cuenta: Cuenta RAW spread/ECN





¿Para quién no es adecuado este EA?

Para asegurar la mejor experiencia y evitar malentendidos, este EA no está recomendado para usuarios que:

Esperen rentabilidades instantáneas o poco realistas, como convertir una cuenta pequeña en una grande en poco tiempo.

Interfieran constantemente con las operaciones del EA sin paciencia, alterando la lógica de riesgo y ejecución del sistema, y luego culpando al EA por el resultado.

Esperan beneficios todos los días y son incapaces de aceptar las pérdidas normales como parte del trading.

Este EA está diseñado para la sostenibilidad a largo plazo y el rendimiento constante, no para la especulación a corto plazo.

Si usted no es capaz de operar con paciencia o aceptar que las pérdidas son una parte normal de cualquier sistema de comercio, este producto puede no ser adecuado para usted.