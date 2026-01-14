Omega MT5 EA

IMPORTANTE:

  • Este paquete sólo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias. El precio aumentará $100 por cada 10 compras. El precio subirá a $1,499 muy rápido.

Presentación de OMEGA EA - Sistema Automatizado de Operaciones de Ruptura de Oro

OMEGA EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operar con oportunidades de ruptura de alta probabilidad en Oro (XAUUSD) utilizando una lógica de trading propia e integrada. No se requieren indicadores externos o complementos - todo está integrado en el EA para garantizar la estabilidad, velocidad y fiabilidad.

Optimizado para el marco temporal M15, el AE OMEGA está diseñado para operadores que desean un sistema manos libres que se centre en movimientos impulsados por el impulso mientras gestiona el riesgo automáticamente.


Key Featured:

⚡ Detección inteligente de rupturas

Identifica automáticamente los máximos y mínimos clave del mercado y coloca operaciones solo cuando se cumplen las condiciones de ruptura válidas, sin persecuciones ni conjeturas.

🚫 S in cuadrícula, sin Martingala. OMEGA EA sólo utiliza operaciones de una sola entrada basadas en reglas.

Nohay comercio de cuadrícula y no hay recuperación martingala, manteniendo el riesgo controlado y la exposición predecible. Cada entrada viene con TP y SL.

🧠 Protección de Noticias Integrada

Integrado con el Calendario Económico MQL5, OMEGA EA evita automáticamente operar durante noticias de alto impacto, ayudando a proteger su capital durante periodos volátiles.

🛡️ Gestión avanzada del riesgo

Incluye las funcionalidades Break Even y Trailing Stop para proteger los beneficios y reducir las caídas una vez que las operaciones se mueven a su favor.

⚙️ Totalmente personalizable

Todos los parámetros pueden ajustarse para adaptarse a su tolerancia al riesgo, estilo de negociación y tamaño de cuenta.

Automatización Set & Forget

Una vez configurado, OMEGA EA se ejecuta completamente manos libres, 24/5, la ejecución de operaciones basadas en la lógica predefinida - sin intervención manual requerida.


Recomendado:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M15

  • Depósito mínimo: $100 (Recomendado: $200+)

  • Apalancamiento: 1:100 o superior

  • Cuenta: Cuenta RAW spread/ECN


¿Para quién no es adecuado este EA?

Para asegurar la mejor experiencia y evitar malentendidos, este EA no está recomendado para usuarios que:

  • Esperen rentabilidades instantáneas o poco realistas, como convertir una cuenta pequeña en una grande en poco tiempo.
  • Interfieran constantemente con las operaciones del EA sin paciencia, alterando la lógica de riesgo y ejecución del sistema, y luego culpando al EA por el resultado.
  • Esperan beneficios todos los días y son incapaces de aceptar las pérdidas normales como parte del trading.

Este EA está diseñado para la sostenibilidad a largo plazo y el rendimiento constante, no para la especulación a corto plazo.

Si usted no es capaz de operar con paciencia o aceptar que las pérdidas son una parte normal de cualquier sistema de comercio, este producto puede no ser adecuado para usted.

BONUS: Every purchase of this EA will be given a EA for FREE, this new EA is not launched yet, its for our community only. Contact me in private message for the FREE EA after purchase.

Productos recomendados
Momentum X
Chui Ying Mok
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos Momentum X, un Asesor Experto basado en el impulso con un diseño único. Actualmente en una oferta por tiempo limitado, asegúrese este software meticulosamente elaborado a un precio de venta especial antes de que suba a su precio final de $ 899. Aproveche esta oportunidad excepcional y experimente la revolución en el mercado de divisas. Funcionalidad sin precedentes Momentum X trabaja sobre el momento clave del mercado, asegurando que las operaciones se colocan estratégicamente. A di
Pikhangsai
Wesley
4 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto 3 en 1 Estrategia de recuperación de zonas Estrategia Grid Martingale Estrategia de tendencia estocástica Metodología de negociación Modo de Recuperación de Zona Ideal para mercados con tendencia Identifica zonas de precios utilizando señales de indicadores estocásticos Gestiona el tamaño de las posiciones en función de las condiciones del mercado Incluye protección automática contra huecos Cierra posiciones con objetivos de beneficios predefinidos Modo Grid Martingale Ideal para
FREE
Katana Breakout
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
La estrategia de ruptura de la volatilidad "Katana" es una estrategia de negociación minimalista e intradiaria en pares de yenes japoneses, especialmente USDJPY, que utiliza el rango diario y el punto medio del día de negociación actual para calcular posibles puntos de ruptura en datos horarios (H1). Incorpora un stop-loss y especifica puntos de salida a una hora determinada del día. La estrategia utiliza el patrón de velas del día anterior para identificar los días de alta probabilidad de rupt
EA Bull Scalper
Ofer Dvir
Asesores Expertos
Bullish Scalper EA – Herramienta profesional de scalping BullScalper te permite controlar al máximo el mecanismo de operaciones de compra, haciendo scalping a tu manera hacia la victoria. ¡Ahora BullScalper4 es una potencia de puro poder de trading! BullScalper realizará scalping al estilo de day trading, asegurándote estar en la cima. Primero, el EA abrirá una operación, que también puede desactivarse con la opción "abrir compra si no hay" (verdadero/falso). Luego, gestionará una pérdida de
Golden Nights
Adam Zolei
4.71 (7)
Asesores Expertos
Golden Nights EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con XAUUSD durante las horas nocturnas, cuando el mercado tiende a ser más tranquilo y estable. Señal Características Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR Mecanismos de equilibrio y arrastre SL/TP virtual con SL de emergencia visible opcional Filtros de entrada mediante media móvil, RSI y ATR Filtro de diferencial Protección contra caídas Modo de recuperación opcional con control de riesgo Filtros de día de
Platinum Moon Rocket MT5
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
El Platinum Moon Rocket EMA Grid EA es un asesor experto súper ganador que aprovecha la lógica inteligente para identificar oportunidades de entrada precisas mediante el análisis de la acción del precio alrededor de los límites EMA dinámicos. Esto no es sólo otro bot cuadrícula - que está construido para entender la estructura del mercado y adaptar su comportamiento a las condiciones actuales. Core Trading Logic: El bot utiliza un sistema dual EMA: EMA de señal: define límites superiores e in
GEN Mjolnir Edge
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Borde de Mjolnir Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Mjolnir Edge es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado para una estrategia de ruptura. Este EA identifica de forma inteligente los periodos de consolidación del mercado (movimiento lateral) utilizando una combinación de los indicadores Media Móvil y ATR. Una vez que se detecta y confirma una zona de consolidación, el EA coloca automáticamente órdenes pendientes (un Stop de Compra y un Stop de Venta) para capturar el fuer
FREE
DivHunter
Kaveh Vaheddehkordi
Asesores Expertos
Divergencia en tres puntos Stepping EA Three Point Divergence Stepping EA es una herramienta de trading automatizada que utiliza señales de divergencia RSI combinadas con una estrategia de confirmación. A diferencia de los indicadores de divergencia estándar, este sistema aplica un proceso de filtrado específico para validar las señales antes de la ejecución de la operación, con el objetivo de identificar posibles puntos de reversión del mercado. Visión general de la estrategia El EA se centra e
SilverPulse AI
Babak Alamdar
3.64 (14)
Asesores Expertos
Diversifique su trading con nuevos instrumentos, su cartera será más fuerte    Live Signal  Este precio es temporal mientras dure la promoción y aumentará en breve. Precio Final: 5000$  Quedan pocas copias al precio actual, el siguiente precio es -->> 745 $ Welcome to the SiverPulse AI Hey Soy SilverPulse AI! ¡Este es el primer robot más inteligente que intercambia plata o XAG con pares completos como XAGUSD, XAGEUR y XAGAUD! ¡Reviso las noticias todos los días y aprovecho cualquier oportun
Fund Mode MT5
Nunthasak Aunkaew
Asesores Expertos
Fund Mode MT5 - EA de acción del precio para XAUUSD (M5) Fund Mode MT 5 es un Asesor Experto (EA) basado en la Acción del Precio Sin Cuadrícula Sin Martingala Desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M5 , con un fuerte enfoque en la seguridad, la consistencia y la idoneidad para cuentas pequeñas . Nota: El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El trading implica riesgos Características principales 1️⃣ Sistema de negociación Estrategia: Acción del
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Parabolic SAR Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Parabolic SAR Trade X MT5 es un EA basado en Parabolic SAR. Los parámetros del SAR Parabólico como Step, Maximum, BuyParabolicShift, BuyCandlestickShift, SellParabolicShift y SellCandlestickShift pueden ser ajustados. Parabolic SAR Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de Parabolic SAR Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@bt
MultiTimeFrameMACD
Piyachai Lertjuntuek
Asesores Expertos
1. Concepto Básico Este Asesor Experto está diseñado como una estrategia Multi Time Frame Trend Following . Utiliza el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) para identificar las tendencias del mercado y operar sólo en la dirección del impulso confirmado. El objetivo principal del EA es reducir las señales falsas entrando en operaciones sólo cuando múltiples marcos temporales coinciden en la misma dirección de tendencia , combinado con estrictas reglas de gestión de riesgo y dine
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Asesores Expertos
GBPJPY Asian Breakout EA Estrategia de ruptura asiática | Asesor Experto totalmente automatizado para M5 Sistema de Trading 100% Automático GBPJPY Asian Breakout es un Asesor Experto diseñado para operar rupturas del rango asiático en el par de divisas GBPJPY , optimizado exclusivamente para el marco temporal M5 (5 minutos) . Combina una lógica precisa de entrada, gestión de riesgos dinámica y control de horarios para ofrecer una ejecución disciplinada, eficiente y sin intervención huma
FREE
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
GoldStoneBot
Ahmad Ilham Rozaqi
Asesores Expertos
Gold Stone es una jaula de ganancias de la que XAUUSD no puede escapar . El sistema es el resultado de entrenar una inteligencia artificial con 10 años de datos , buscando los mejores patrones de entrada y las mejores tácticas de gestión de operaciones . Detecta las mejores oportunidades y entra en el mercado automáticamente. Y si reconoce que la operación no se desarrolla como se esperaba, adapta sus tácticas , aquellas que ha identificado como las más efectivas, logrando hasta un 95% de éxito
TopAI Gold Scalper M15
Teh Chin Han
Asesores Expertos
TopAI Gold Scalper M15 es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 . Se centra en capturar movimientos de impulso a corto plazo siguiendo la acción real de los precios en lugar de predecir los máximos o mínimos del mercado. Concepto de operación Operar con impulso, no con predicciones Seguir el movimiento de la vela Una operación cada vez, entrada y salida claras Cierre en la toma de beneficios y espere a la siguiente opor
Bitcoin Bonosu AI
Anthonius Soruh
4 (1)
Asesores Expertos
SEÑALES EN VIVO : https://www.mql5.com/en/signals/2298097 Bitcoin Bonosu AI - EA de scalping de alta velocidad para obtener el máximo beneficio en BTCUSD Bitcoin Bonosu AI es un Asesor Experto (EA) especializado para MT5, diseñado para ejecutar estrategias de scalping de alta frecuencia en el par BTCUSD. Utilizando un algoritmo avanzado basado en IA, este EA analiza los movimientos del mercado en tiempo real y ejecuta operaciones con la precisión de un rayo, capturando oportunidades de beneficio
Continuity EA
Alpha Lipsia GmbH
Asesores Expertos
Introducción Este EA utiliza una entrada simple basada en una media móvil y muestra el poder del tamaño de la posición y la gestión del dinero por encima de las señales de entrada. El enfoque de la operación consiste en hacer crecer la cuenta paso a paso hasta alcanzar un objetivo de operación diario o dejar de operar si el EA supera una pérdida diaria máxima. Defina los parámetros de objetivo de beneficios, pérdida máxima diaria y stop loss para influir significativamente en los resultados de
Salva EA
Pavel Komarovsky
Asesores Expertos
Salva EA es un sistema avanzado y totalmente automatizado. La base de esta estrategia es el propio gráfico de precios, el comercio se lleva a cabo desde el rango de movimiento de los precios. Beneficios No es martingala, no es arbitraje Listo para operar sin PreSetting Utilice siempre un stop loss y take profit para salvar sus inversiones Fácil de usar (no tiene ajustes complejos) Los resultados del probador convergen con los resultados en una cuenta real Pruebas de alta velocidad (puede ser op
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Asesores Expertos
ChronoATR Guardian (Asesor de Scalping Tendencial) ChronoATR Guardian es una herramienta de trading automatizado en los mercados financieros, diseñada para operar en impulsos con confirmación basada en el ATR (Average True Range) y la tendencia. El asesor incluye ajustes preconfigurados para varios pares de divisas, lo que lo hace fácil de usar incluso para principiantes. ️ Parámetros principales Parámetro Descripción cSeconds Intervalo de tiempo (en segundos) para analizar las condiciones
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Asesores Expertos
Deje de perseguir al mercado y empiece a fluir con él. Trend Flow EA MT5 está diseñado para los operadores que quieren un enfoque limpio y lógico a los mercados sin mirar los gráficos todo el día . Sin Martingale, sin Grid, sin promedios arriesgados. Timeframe: H1 (1 Hora) es el punto dulce. Ignora el ruido. Sólo abre una operación cuando el precio se "recarga" y confirma que está listo para continuar la tendencia.
Advance Trends Intellegence
Rudy Oloan Hasibuan
Asesores Expertos
Advance Trend Intellegence EA es la base Powefull Expert Advisor en la estrategia de seguimiento de tendencias. Este experto utilizando algoritmo dinámico avance a cathching la tendencia del mercado. Con esta EA órdenes que se hacen órdenes de entrada precisa en el mercado en sintonía con la señal de tendencia. Este EA tiene un buen rendimiento que ha sido probado más de 1 años con datos reales de la historia garrapatas. Aunque este EA se puede utilizar en cualquier par, pero por favor, utilice
CSP gbpusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe).el backtest y la optimización se realizó en datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real para 1 weekfrom la 2023.03.27 a la 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas para mejorar
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Asesores Expertos
En esta estrategia, un pico como una barra que es más alta que las barras anteriores Número de barras, más alta que la barra anterior por Diferencia Porcentual y que cerró en la parte inferior Tercera o la mitad de su longitud. Para señal alcista, todo se invierte. La posición se mantiene abierta hasta que pasen las barras Hold o se reciba una señal contraria. Si se recibe una nueva señal en la misma dirección, el temporizador de la posición se reinicia y no se abre una nueva posición. La estrat
YenZen MT5
Iker Oroz Urmeneta
Asesores Expertos
YenZen   es un bot de trading diseñado para operar en el par   GBPJPY   en el marco de tiempo   H1 . Se basa en el   indicador RSI , identificando zonas de sobrecompra y sobreventa para ejecutar   tanto compras como ventas   en los momentos óptimos. Para su desarrollo, se ha utilizado   data de alta calidad   desde   2007 hasta finales de 2024 , garantizando un historial extenso y representativo.   YenZen ha superado rigurosas pruebas de robustez , incluyendo testeos en   otros mercados y tempor
Femto Core
Imam Nasrudin
5 (1)
Asesores Expertos
[Femto Core] Profesional, fiable y seguro robot de comercio de oro. La introducción de la avanzada Asesor de Expertos desarrollado para el par XAUUSD, EA combina 2 Core Nivel Breakout Motores en 1 EA, a saber, Breakout M5 y M6, a continuación, este EA está diseñado de tal manera mediante el uso personalizado de los niveles de Fibonacci y el uso de la BULL BEAR POWER filtro de comparación para detectar la fuerza de la tendencia en el M15 TimeFrame, Este indicador es un indicador especial desarrol
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto agresivo de precio-acción adecuado para múltiples símbolos y marcos temporales. Debido a su mínimo drawdown , es adecuado para cuentas pequeñas que utilicen modelos de riesgo Fijo, Crecimiento, Agresivo o Brutal. Véase la captura de pantalla. Los parámetros por defecto funcionan mejor en USDJPY, GBPUSD, EURUSD en el marco de tiempo H1. Usted puede ajustar la configuración del Scalper y encontrar los mejores parámetros para un determinado símbolo y marco de tiempo. Se re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (395)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (91)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2 (4)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (11)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad utilizando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para los operadores que quieren una ventaja real y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario