AlertQ

AlertQ - Martingala Inteligente con Filtros de Tendencia


AlertQ es un sistema de trading automatizado híbrido que combina la precisión de indicadores técnicos clásicos con una gestión de recuperación avanzada (Martingala Segura).

A diferencia de las martingalas tradicionales que operan ciegamente, AlertQ solo entra al mercado cuando existe una confirmación de momentum y fuerza de tendencia, protegiendo tu capital con límites estrictos de volumen y margen.

🛡️ ¿Por qué AlertQ es diferente?

El código de Tipo de Cuenta: Funciona AlertQ está diseñado pensando en la seguridad de la cuenta por encima de todo. Incorpora un mecanismo de "Suavizado de Martingala": si el volumen de operación crece, el multiplicador se reduce automáticamente de 2.0 a 1.5 para evitar quemar la cuenta en rachas negativas.

🚀 Estrategia de Entrada

El EA busca movimientos fuertes (Momentum) utilizando una confluencia de tres factores:

  1. ADX (Average Directional Index): Filtra mercados laterales. Solo opera si la fuerza de la tendencia es superior a un umbral.

  2. RSI (Relative Strength Index): Busca niveles de sobrecompra/sobreventa para confirmar la explosividad del movimiento.

  3. Acción del Precio: Verifica el cambio porcentual diario para asegurar que operamos a favor del movimiento del día.

⚙️ Características Clave de Gestión de Riesgo

Este EA incluye funciones de seguridad de grado institucional integradas en el código:

  • Límite Absoluto de Lotes ( MAX_LOTES_TOTALES ): El EA dejará de abrir nuevas operaciones si la suma del volumen alcanza el límite establecido.

  • Protección de Margen ( MIN_MARGIN_LEVEL ): Bloquea nuevas operaciones si el nivel de margen cae por debajo del 150%, evitando el temido "Margin Call".

  • Stop Loss de Emergencia: Cada operación cuenta con un SL físico en caso de cisnes negros o fallos de conexión.

  • Cierre por Objetivo ( DISTANCIA_PCT ): Cierra toda la cesta de operaciones automáticamente cuando el precio retrocede o avanza el porcentaje objetivo.

📊 Parámetros de Configuración

El EA es altamente personalizable. Los parámetros más importantes son:

Gestión de Capital:

  • LOTES_INICIALES : Tamaño de la primera entrada (Recomendado 0.01 por cada $1000).

  • MAX_LOTES_TOTALES : Techo máximo de exposición. Reduce esto para disminuir el riesgo.

  • STOP_LOSS_PUNTOS : Distancia en puntos para el SL de seguridad.

Indicadores:

  • ADX_PERIODO / ADX_MIN_FUERZA : Ajuste de sensibilidad de la tendencia.

  • RSI_PERIODO / NIVELES : Ajuste de niveles de sobrecompra/venta.

💡 Recomendaciones de Uso

  • Pares: Diseñado para cualquier simbolo.

  • Temporalidad: Recomendado en M1.

  • Depósito Mínimo: $5000 para cuentas Standard o $500 para cuentas Cent (debido a la naturaleza de la recuperación).

  • Tipo de Cuenta: Funciona mejor en cuentas ECN con bajo spread y ejecución rápida.

  • Apalancamiento: Funciona mejor en cuentas con margen 1:1000.

⚠️ Aviso de Riesgo

AlertQ utiliza una estrategia de recuperación (Grid/Martingala). Aunque incluye protecciones de reducción de multiplicador y límites de lotaje, este tipo de estrategias conllevan riesgos. Se recomienda realizar pruebas de Backtest y operar en cuenta Demo antes de usar dinero real.


Prodotti consigliati
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experts
Panoramica AMO AI è un Expert Advisor avanzato che utilizza un’architettura di rete neurale profonda a 7 livelli combinata con algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi automatizzata del trading. Il sistema elabora i dati di mercato attraverso più livelli analitici per identificare potenziali opportunità di trading basate su modelli tecnici e comportamento del mercato. Architettura Tecnica Rete Neurale: Architettura di deep learning a 7 livelli Motore AI: Sistema avanzato di riconosc
Lunexa MT5
Aren Davidian
Experts
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT4 Version   :     https://www.mql5.com/en/market/product/143759 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Inspiration EA MT5
Md Atikur Rahman
Experts
Inspiration EA is an innovative, fully automated Expert Advisor (EA) designed for forex traders seeking consistency, accuracy, and sustainable monthly profits. Developed through a long period of market data analysis, and backtesting, the EA has coded with sophisticated algorithms, multi-timeframe analysis, and a complex trading strategy that incorporates a combination of market patterns, support and resistance analysis, technical indicators, and an advanced recovery system. Regardless of market
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
Padroneggia il Nasdaq nel suo momento più esplosivo: la sessione americana US100 Session Pro è una strategia professionale progettata per sfruttare le opportunità più redditizie sul NASDAQ (US100) durante l'orario di apertura e di trading attivo del mercato di New York. Combina tre configurazioni collaudate per adattarsi a diverse condizioni di mercato: Breakout di apertura: cattura movimenti rapidi e potenti. Trend Pullback: entrate pulite con conferma tecnica. Inversione di sovraestension
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Per i broker con un fuso orario diverso (come Exness), imposta l’ultimo parametro su TRUE se il tuo broker non è su GMT+3. Usa solo il timeframe a H1 minuti. ️ Avviso : Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA. PREZZO DI LANCIO VALIDO SOLO PER 24 ORE! Acquista subito la tu
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experts
Presentiamo onMarketsEAONE per MetaTrader5 - il tuo accesso al trading automatico. Questo Expert Advisor (EA) combina algoritmi all’avanguardia con una personalizzazione facile da utilizzare, consentendo a trader di tutti i livelli di sfruttare la potenza delle strategie automatizzate. Beneficia di punti precisi di ingresso e uscita, strumenti di gestione del rischio e analisi delle prestazioni in tempo reale. Assumi il controllo totale della tua strategia filtrando i mesi di trading consent
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experts
Royal Radiante is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The Logic in this strategy is the core of its performance , Even with bad optimization this strategy will still be very profitable! This strategy does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Systems. This Strategy will not have high equity Downdraw ever! due to NO in
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experts
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Experts
KPG Q8 Scalper Bot   BillionKPG Club – Continuously Updated – Activations: 5 Hello, traders! KPG Q8 Scalper Bot- the technological warrior of   BillionKPG Club , is designed to be your ultimate assistant across gold, forex, crypto, and stocks. With the ability to detect early reversals, I help you   avoid buying tops and selling bottoms , making me the perfect fit for   high‑win‑rate scalp trading . My specialty? Multi‑market scalping across GOLD, forex, crypto & stocks. My mission?   To protec
Aras EA
Abdurahim Aras
Experts
ARAS EA – AI Supported | Advanced Algorithmic Trading Expert Advisor ARAS EA is a multi-layered algorithmic trading platform that can adapt to dynamic market conditions. With its user-friendly interface, rich strategy options, advanced artificial intelligence integration, and detailed risk management, it offers a comprehensive solution for traders of all levels. User Interface and Button Functions Core Mode Options Trade Mode / Signal Mode: When Trade Mode is active, the expert advisor autom
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Strategia CSP. Il backtest e l'ottimizzazione sono stati eseguiti su dati storici esterni, per questo motivo un backtest eseguito su meta trader5 non mostrerà gli stessi buoni risultati, tuttavia oltre al backtest, abbiamo eseguito un test reale per 1 settimana dal 2023.03.27 al 2023.0330 i risultati sono esposti nelle immagini fornite. Suggerimenti per migliorare questa (e la maggior parte delle) strategie. Come alcuni di voi avranno sperimentato, abbiamo attraversato un periodo di alta vola
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Expert Advisor con valutazione 5 stelle — FundPass Pro Presentazione di FundPass Pro: il sistema di trading AI definitivo per tutti i tipi di conto e le sfide delle prop firm ️ Importante : Per funzionare con tutti i tipi di conto (inclusi conti personali e conti di valutazione delle prop firm), è essenziale attivare l'opzione "Modalità Prop Firm" nelle impostazioni utente. Se questa opzione non è attivata, si rischia di violare le regole imposte dalle società di trading finanziato. Panor
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experts
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Gladiator Hedge
Felixs Triang Rosario Alves
Experts
EA GLADIATOR: The Ultimate Hedge Scalper EA Gladiator is a cutting-edge automated trading system (Expert Advisor) engineered to dominate the Forex market through high-precision execution. By fusing the speed of Scalping with the resilience of Hedging , this EA provides a sophisticated solution for traders seeking consistent profits with professional-grade risk management. Core Strategy: The Hedge Scalping System EA Gladiator thrives on market volatility by capturing quick price movements while m
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Presentazione di Marvelous EA: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo Sblocca tutto il potenziale del mercato Forex con Marvelous EA, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per massimizzare i tuoi profitti e ridurre al minimo i rischi. Questo algoritmo di trading attentamente elaborato è dotato di funzioni avanzate per navigare con precisione ed efficienza nel dinamico mercato Forex. ORO - XAUUSD - H1 Prestazioni del conto reale: https://www.mql5.com/it/signals/ 2321
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versione 5.0 - Intelligenza Autonoma Attraverso Architettura Istituzionale L'evoluzione dall'automazione basata su regole all'intelligenza autonoma genuina rappresenta la progressione naturale del trading algoritmico. Ciò che i desk quantitativi istituzionali hanno iniziato a esplorare oltre un decennio fa è maturato in implementazione pratica. AIQ Versione 5.0 incarna questa maturazione: analisi AI multi-modello sofisticata, architettura di validazione indipendente e sistemi di apprendimen
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.17 (30)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. FastWay EA è perfetto per ch
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Trading di precisione per XAUUSD Live Signal Avalut X1 è un Expert Advisor professionale per il trading automatico su XAUUSD (Oro) in MetaTrader 5. Il sistema combina quattro strategie complementari in un unico EA per affrontare diversi regimi di mercato. È autonomo per MT5 e non richiede DLL esterne o installer di terze parti. Caratteristiche principali Quattro strategie in un unico EA: strategie coordinate e complementari per fasi di trend, ran
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Versione 11.0 - Italiano Mean Machine GPT Versione 11.0 - Dove l'Intelligenza Istituzionale Incontra il Trading Specializzato Da quando abbiamo aperto la strada alla genuina integrazione dell'IA nel trading algoritmico, abbiamo affinato questo approccio attraverso molteplici cicli di mercato, regimi economici ed evoluzioni tecnologiche. Ciò che è iniziato come la nostra convinzione che l'apprendimento automatico adattivo rappresenti la progressione naturale del trading quantita
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU è un sistema di trading algoritmico progettato per operare sui mercati XAUUSD (Oro) e US100 / Nasdaq . Integra due approcci strategici (Scalping e Swing Trading) all’interno di un quadro disciplinato di gestione del rischio orientato alla stabilità a lungo termine. Mercati principali supportati • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Architettura a doppia strategia 1. Scalping • Operazioni intraday • Breve esposizione al mercato • Ottimizzato per movimenti direzionali ridotti • Gestione del ri
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione