Hourglass EurUsd Miner Vr112

EA Reloj de Arena: Recuperación Sistemática del Momento H1 (Cuenta 5000-500)

Hourglass EA es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para el marco temporal H1. Combina el impulso de la acción del precio con una sólida secuencia de recuperación para navegar por los ciclos del mercado. El EA se centra en las relaciones "cuerpo-a-momento", asegurando que sólo entra cuando el mercado muestra una clara fuerza direccional.

Cómo funciona la estrategia

El AE analiza el tamaño del cuerpo de la vela H1 anterior. Si la vela alcanza el umbral mínimo de volatilidad ( MinH1BodyPoints ), el EA entra en una operación en la dirección del impulso:

Vela alcista: Inicia una posición de Compra.

Vela bajista: Inicia una posición de Venta.

El Stop Loss y el Take Profit se calculan dinámicamente basándose en el Máximo y el Mínimo de la vela anterior. A medida que la operación progresa, el EA utiliza un mecanismo de "Safe-Trailing", moviendo el Stop Loss al extremo de cada barra H1 recién cerrada para bloquear los beneficios y minimizar la exposición.

Lógica de Recuperación Inteligente

El EA Reloj de Arena no utiliza una simple Martingala "Double-up". En su lugar, emplea una sofisticada Secuencia de Riesgo de 10 pasos.

Al ganar: La secuencia se restablece al lote base, protegiendo su capital.

En Pérdida: El EA avanza al siguiente nivel en la secuencia para recuperar la pérdida anterior con un enfoque de probabilidad calculada.

Características principales

Protección de Stop Inválido: Filtros incorporados para manejar los niveles dinámicos de Stop del Broker y los niveles de congelación, evitando errores de ejecución.

Política de llenado automático: Compatible tanto con cuentas de compensación como de cobertura, detecta automáticamente el mejor modo de ejecución.

Filtro de Volatilidad: Sólo opera cuando el tamaño del cuerpo H1 indica una auténtica participación en el mercado.

Protección de diferencial: Evita las entradas durante los eventos de alto deslizamiento o noticias cuando los diferenciales se amplían más allá de su límite.

Recomendaciones