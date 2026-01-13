AlphaLogic Equity PropManager

AlphaLogic PropProtector: Der ultimative Schutzschild für Aktien

Schützen Sie Ihr Prop Firm Konto mit institutioneller Präzision.

Sind Sie es leid, Prop Firm Herausforderungen aufgrund von emotionalem Over-Trading oder ein paar Dollar Berechnungsfehler zu verlieren? Die meisten Trader scheitern, weil sie den Überblick über ihren Daily Drawdown oder Absolute Equity Floor verlieren.

AlphaLogic PropProtector ist ein professionelles Dienstprogramm für Trader, die das Risikomanagement ernst nehmen. Egal, ob Sie mit einer $50.000 Herausforderung handeln oder ein fundiertes Konto verwalten, dieses Tool stellt sicher, dass Sie niemals die Regeln von Firmen wie FTMO, FundedNext oder MyFundedFX verletzen.

🛡️ Warum AlphaLogic PropProtector wählen?

Hochpräzises Provisions-Tracking : Im Gegensatz zu einfachen Tools, die Kosten ignorieren, scannt unsere v2.6-Engine die tatsächliche Deal-Historie , um jeden Cent an Provisionen und Gebühren zu berechnen und stellt sicher, dass Ihr MT5-Equity zu 100% mit dem Backend Ihres Brokers übereinstimmt.

Harter Equity Floor-Schutz : Legen Sie eine "Linie im Sand" fest (z.B. $48.050). Wenn Ihr Eigenkapital diese Grenze berührt, führt der EA eine PanicClose aus und schließt alle Positionen und löscht ausstehende Aufträge sofort.

Intelligente Logik des täglichen Drawdowns : Berechnet automatisch Ihr tägliches Limit basierend auf dem Maximum Ihres täglichen Startguthabens oder Eigenkapitals und folgt dabei den strengen Regeln erstklassiger Prop-Firmen.

Visuelles Warnsystem : Der "Dist. to Floor"-Indikator leuchtet ROT , wenn Sie sich innerhalb von $200 Ihres absoluten Limits befinden und gibt Ihnen eine psychologische Vorwarnung, den Handel zu beenden.

Sicherheits-Hauptschalter: Mit einem Klick können Sie zwischen dem Überwachungsmodus (Aus) und der aktiven Durchsetzung (Aktiv ) umschalten.

⚙️ Technische Parameter & Einrichtung

Parameter-Gruppe Voreinstellung Beschreibung === ÜBERWACHUNG === InpAllSymbols true Setzen Sie diesen Wert auf true, um Ihr gesamtes Konto zu überwachen, nicht nur den aktuellen Chart. InpUseComm true Aktiviert die hochpräzise Berechnung von Provisionen und Gebühren. === COMPLIANCE === InpInitialDeposit 50000.0 Das Startguthaben Ihrer Prop Firm Challenge. InpHardFloor 48050.0 Das absolute Eigenkapitalniveau, bei dem der EA alle Trades schließen muss. InpDailyLossPct 4.5 Empfohlene 4,5 %, um einen Puffer von 0,5 % vor dem 5 %-Firm-Limit zu schaffen.

📈 Aufschlüsselung des Dashboards

Live Floating P/L: Gewinn/Verlust in Echtzeit, einschließlich Swaps und Provisionen. Konto-Eigenkapital: Ihr aktuelles Echtzeit-Eigenkapital. Rest. Tageslimit: Wie viel USD Sie heute noch verlieren können, bevor das Tageslimit erreicht ist. Abstand zum Floor: Die kritischste Zahl - wie weit sind Sie davon entfernt, Ihr Konto für immer zu verlieren.

🚀 Über AlphaLogic Quant

Bei AlphaLogic Quant entwickeln wir Tools für Trader, die Beständigkeit und Kapitalerhalt dem Glücksspiel vorziehen. Unsere Systeme sind durch echte $48.000+ Prop-Konten verifiziert.

Haftungsausschluss: Der Handel birgt ein erhebliches Risiko. PropProtector wurde entwickelt, um das Risikomanagement zu unterstützen, aber der Benutzer bleibt für alle Handelsentscheidungen und die Einhaltung der Firmenregeln verantwortlich.

Unterstützung: Exklusive Unterstützung über MQL5 Private Messages.