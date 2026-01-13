AlphaLogic Equity PropManager

AlphaLogic PropProtector: El último escudo de la equidad

Proteja su cuenta Prop Firm con precisión de grado institucional.

¿Está cansado de perder retos Prop Firm debido a un exceso de negociación emocional o a un error de cálculo de unos pocos dólares? La mayoría de los traders fracasan porque pierden de vista su Drawdown Diario o su Equity Floor Absoluto.

AlphaLogic PropProtector es una utilidad de nivel profesional diseñado para los comerciantes que toman en serio la gestión de riesgos. Tanto si opera con un reto de 50.000 $ como si gestiona una cuenta financiada, esta herramienta le garantiza que nunca incumplirá las normas de empresas como FTMO, FundedNext o MyFundedFX.

🛡️ ¿Por qué elegir AlphaLogic PropProtector?

Seguimiento de comisiones de alta precisión : A diferencia de las herramientas básicas que ignoran los costes, nuestro motor v2.6 escanea el Historial de Operaciones real para calcular cada céntimo de comisión y honorario, asegurando que su Equidad MT5 coincide al 100% con el backend de su broker.

Protección Hard Equity Floor : Establezca una "Línea en la Arena" (por ejemplo, $48,050). Si su equidad toca este nivel, el EA ejecuta un PanicClose-cerrando todas las posiciones y borrando las órdenes pendientes instantáneamente.

Lógica de Reducción Diaria Inteligente : Calcula automáticamente su límite diario basado en el máximo de su Saldo Inicial Diario o Equidad, siguiendo las estrictas reglas de las firmas de props de primer nivel.

Sistema de alerta visual : El indicador "Dist. al suelo" se vuelve ROJO cuando se encuentra a 200 $ de su límite absoluto, avisándole psicológicamente para que deje de operar.

Interruptor principal de seguridad: Un "Toggle de Protección" de un solo clic le permite cambiar entre el Modo de Monitoreo (Apagado) y el Cumplimiento Activo (Activo).

⚙️ Parámetros técnicos y configuración

Grupo de parámetros Por defecto Descripción === SUPERVISIÓN === InpAllSymbols true Establecer a true para monitorear toda su cuenta, no sólo el gráfico actual. InpUseComm true Habilita el cálculo de comisiones y tarifas de alta precisión. === CUMPLIMIENTO === InpInitialDeposit 50000.0 Saldo inicial de su desafío de Prop Firm. InpHardFloor 48050.0 El nivel absoluto de equidad donde el EA debe cerrar todas las operaciones. InpDailyLossPct 4.5 Recomendado 4,5% para proporcionar un buffer de 0,5% antes del límite firme del 5%.

Desglose del panel de control

Live Floating P/L: Ganancias/pérdidas en tiempo real incluyendo swaps y comisiones. Capital de la cuenta: Su capital actual en tiempo real. Rem. Límite diario: Cuántos USD le quedan por perder hoy antes del límite diario. Distancia al suelo: El número más crítico: lo lejos que estás de perder tu cuenta para siempre.

Acerca de AlphaLogic Quant

En AlphaLogic Qu ant, construimos herramientas para el trader, aquellos que priorizan la consistencia y la preservación del capital sobre el juego. Nuestros sistemas son verificados por cuentas reales de $48,000+ prop.

Descargo de responsabilidad: Operar implica un riesgo significativo. Aunque PropProtector está diseñado para ayudar en la gestión del riesgo, el usuario sigue siendo responsable de todas las decisiones de trading y del cumplimiento de las normas de la empresa.

Soporte: Soporte exclusivo vía Mensajes Privados MQL5.