Range Expansion Master

🚀 Bereichserweiterung Master EA

Wenn Sie es mit der Beständigkeit ernst meinen und eine ruhige, stressarme Herangehensweise an den Handel bevorzugen, passt dieser EA gut zu Ihnen. Er belohnt Geduld, Disziplin und jeden, der mit der Zeit ein stetiges passives Einkommen aufbauen möchte.


💡 Entdecken Sie die Macht des Präzisionshandels

Der Range Expansion Master EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für MetaTrader entwickelt wurde.
Es identifiziert Preisspannen, wartet auf starke Ausbrüche und führt Trades mit Geschwindigkeit und Genauigkeit aus - ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser EA nimmt Ihnen das Rätselraten aus den Märkten und hilft Ihnen, mehr Chancen mit weniger Stress zu nutzen.

Wichtigste Vorteile

Vollautomatischer Handel - Lassen Sie den EA analysieren, planen und handeln, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Smart Range Detection - Findet starke Ausbruchszonen, bevor sich der Markt bewegt.
Dynamische Risikokontrolle für den Handel mit Prop-Firmen - Schützt Ihr Konto mit eingebautem Geldmanagement, adaptiver Gewinnmitnahme und Stopps, die für Prop-Firmen entwickelt wurden.
Multi-Timeframe-Bestätigung - Filtert schwache Signale für ein höheres Gewinnpotenzial.
Einfach einzurichten - Übersichtliche Oberfläche, schnelle Installation und handelsfertige Voreinstellungen.

⚙️ Hauptparameter

Parameter Was es tut
Losgröße Steuert das Handelsvolumen pro Position.
Risiko-Prozentsatz Passt die Handelsgröße auf der Grundlage des Kontostands und der Risikobereitschaft an.
Zeitraum für die Bereichserkennung Legt fest, wie viele Kerzen verwendet werden, um Konsolidierungszonen zu erkennen.
Ausbruchspuffer Bestätigt einen Ausbruch, indem der Kurs eine bestimmte Distanz überschreiten muss.
Stop Loss & Gewinnmitnahme Automatisches Management von Handelsausstiegen für ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag.
Nachlaufender Stopp Sichert Gewinne, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt.
Handelszeiten Beschränken Sie die Aktivität auf Sitzungen mit hoher Liquidität.
Maximal offene Trades Verhindert ein übermäßiges Engagement in volatilen Märkten.
Nachrichten-Filter Vermeidet den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse.

🌍 Warum Trader es lieben

  • Funktioniert hervorragend mit USDJPY(Standard),XAUUSD,GBPUSD,EURJPY.

  • Anpassungsfähig für kurzfristiges Daytrading bis hin zu langfristigem Swing.

  • Konsistente, emotionsfreie Leistung

  • Entwickelt von Tradern für Trader - mit realer Marktlogik

HINWEIS: Sobald Sie den EA gekauft haben, senden Sie mir ein dm zum Einrichten und senden Sie die Dateien.

    🔥 Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Trading

    Hören Sie auf, Ihre Züge in Frage zu stellen.
    Überlassen Sie Range Expansion Master EA die schwere Arbeit - damit Sie intelligenter, schneller und sicherer handeln können.

    👉 S tarten Sie noch heute und beobachten Sie, wie Ihr Handel die nächste Stufe erreicht. Greifen Sie jetzt zu, bevor der Preis steigt.


