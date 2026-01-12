Dual Pending EA

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine vollautomatische Pending-Order-Handelsstrategie, die Pending-Orders in zwei Richtungen mit einem Reverse-Grid-Mechanismus verwendet und in einem kontinuierlichen Zyklus arbeitet.

1. Handelslogik

  1. Anfängliche Pending Orders

    • Das System platziert eine Pending Order oberhalb und eine unterhalb des aktuellen Kurses:

      • Buy Stop über

      • Sell Stop unten

  2. Handhabung der einseitigen Ausführung

    • Wenn eine der beiden schwebenden Orders ausgelöst wird, löscht das System automatisch die gegenüberliegende, nicht ausgelöste Order, um gleichzeitige Long- und Short-Positionen zu vermeiden.

  3. Umgekehrte N-Punkt-Aufträge mit Multiplikatoren

    • Nach der Ausführung platziert das System eine umgekehrte schwebende Order in einem festgelegten N-Punkt-Abstand in die entgegengesetzte Richtung

    • Der neue Auftrag kann die Losgröße entsprechend einem Multiplikator erhöhen.

    • Die Strategie bewegt sich automatisch zwischen zwei Kursniveaus hin und her.

  4. Einheitlicher Exit-Mechanismus

    • Alle Positionen werden auf der Grundlage eines Gesamtkontobetrags verwaltet

    • Positionen werden bei Erreichen geschlossen:

      • Gesamt-Take-Profit-Niveau

      • Gesamtes Stop-Loss-Niveau

    • Trailing Take Profit kann aktiviert oder deaktiviert werden

  5. Zyklus und Cooldown

    • Nachdem alle Positionen geschlossen wurden, wartet das System 1 Minute lang, bevor es einen neuen Zyklus beginnt.

    • Der nächste Zyklus beginnt wieder mit zwei schwebenden Aufträgen oberhalb und unterhalb des Preises

2. Risiko und Filter

  • Spread-Filter:

    • Pending Orders werden nicht platziert, wenn der Spread den eingestellten Wert überschreitet

  • Verhindert den Abschluss von Geschäften in Zeiten hoher Spreads oder geringer Liquidität

3. Hauptmerkmale

  • Pending Orders in zwei Richtungen mit automatischer Richtungssteuerung

  • Auf dem Gesamtbetrag basierendes Risikomanagement

  • Optionale nachlaufende Gewinnmitnahme

  • Spread-Filter zur Vermeidung abnormaler Marktbedingungen

  • Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe erforderlich

4. Anpassungen

Wenn Sie Ideen für Upgrades oder kundenspezifische Funktionen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
Kundenspezifische Modifikationen und personalisierte Versionen dieses Indikators können auf Anfrage entwickelt werden.

⚠ Haftungsausschluss

Dies ist ein automatisiertes Handelsinstrument und garantiert keine Gewinne.
Bitte testen Sie ihn gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.


Weitere Produkte dieses Autors
Double MA cross alarm
Chaoping Huang
Indikatoren
Doppelter Durchschnittsalarm, vollständige chinesische Parameter, einfach zu bedienen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Sie können mich hier kontaktieren https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Kann MT4, MT5 Indikatoren, EA-Anpassung übernehmen. Langfristige Programmierprojekte (MT4 ab 2012, MT5 ab 2016). Habe sehr gute Programmierfähigkeiten, vernünftige Parametereinstellung und gutes Verständnis für die Anf
KDJ domestic index translation
Chaoping Huang
Indikatoren
KDJ-Indikator, übersetzt aus dem nationalen Code, mit J-Linie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Sie können mich hier kontaktieren https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Kann MT4, MT5-Indikatoren, EA maßgeschneiderte unternehmen Langfristige Programmierung Projekte (MT4 von 2012, MT5 von 2016). Habe sehr gute Programmierfähigkeiten, vernünftige Parametereinstellung und gutes Verständnis für die Anforderungen
Double line MACD
Chaoping Huang
Indikatoren
Doppellinie MACD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Sie können mich hier kontaktieren https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Kann MT4,MT5 Indikatoren,EA-Anpassung übernehmen. Langfristige Programmierprojekte (MT4 ab 2012, MT5 ab 2016). Habe sehr gute Programmierfähigkeiten, vernünftige Parametereinstellung und gutes Verständnis für die Anforderungen der Kunden. Bitte kontaktieren Sie mich für ein Angebot basi
Automatically set stop loss and profit
Chaoping Huang
Utilitys
Automatisches Setzen von Stop Loss und Take Profit, die Parameter sind in Chinesisch, Sie können automatisch Stop Loss und Take Profit (Pips Abstand) zu der Bestellung hinzufügen. Sie können nur eine Währung auf einmal oder alle Währungen auf einmal überwachen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & nbsp; Sie können mich hier kontaktieren https://www.mql5.com/zh/users/chaoping0326 Kann MT4, MT5 Indikatoren, EA-Anpassung üb
Marked average price
Chaoping Huang
Utilitys
Markieren Sie den Durchschnittspreis und die LOT-Menge der BUY-Orders und SELL-Orders für das aktuelle Symbol -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sie können mir alle Fragen in privaten Nachrichten stellen https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Anpassung von Indikatoren und EA für MT4 und MT5 ist möglich. Langjähriges Programmierprojekt (MT4 ab 2012, MT5 ab 2016). Gute Programmierkenntnisse, vernünftige Parametereinste
Trailing Stop and Break Even
Chaoping Huang
Utilitys
Trailing Stop und Break Even für das aktuelle Symbol festlegen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sie können mir alle Fragen in privaten Nachrichten stellen https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Anpassung von Indikatoren und EA für MT4 und MT5 ist möglich. Langjähriges Programmierprojekt (MT4 ab 2012, MT5 ab 2016). Gute Programmierkenntnisse, vernünftige Parametereinstellungen und gutes Verständnis für Kundenwünsche
N second K line graph
Chaoping Huang
Utilitys
N-Sekunden-K-Linien-Diagramm, anpassbar, Überwachung mehrerer Sekunden von mehreren Symbolen gleichzeitig, alle chinesischen Parameter, einfach zu bedienen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sie können mir alle Fragen in privaten Nachrichten stellen https://www.mql5.com/en/users/chaoping0326 Anpassungen von Indikatoren und EA für MT4 und MT5 sind möglich Langjähriges Programmierprojekt (MT4 ab 2012, MT5 ab 2016). Gute Pr
Dual line MACD MT5
Chaoping Huang
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine verbesserte Visualisierung des klassischen MACD. Er zeigt zwei Kurven (MACD-Linie und Signal-Linie) zusammen mit einem Histogramm an, das aus der Differenz zwischen den beiden Linien berechnet wird . Das Histogramm ändert automatisch seine Farbe oberhalb und unterhalb der Nulllinie , so dass die Richtung des Momentums auf einen Blick erkennbar ist. Der Indikator folgt der Standard-MACD-Berechnungslogik und konzentriert sich auf eine klare und einfache Darstellung , geei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension