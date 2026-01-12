Dual Pending EA

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine vollautomatische Pending-Order-Handelsstrategie, die Pending-Orders in zwei Richtungen mit einem Reverse-Grid-Mechanismus verwendet und in einem kontinuierlichen Zyklus arbeitet.

1. Handelslogik

Anfängliche Pending Orders Das System platziert eine Pending Order oberhalb und eine unterhalb des aktuellen Kurses : Buy Stop über Sell Stop unten

Handhabung der einseitigen Ausführung Wenn eine der beiden schwebenden Orders ausgelöst wird, löscht das System automatisch die gegenüberliegende, nicht ausgelöste Order, um gleichzeitige Long- und Short-Positionen zu vermeiden. Umgekehrte N-Punkt-Aufträge mit Multiplikatoren Nach der Ausführung platziert das System eine umgekehrte schwebende Order in einem festgelegten N-Punkt-Abstand in die entgegengesetzte Richtung

Der neue Auftrag kann die Losgröße entsprechend einem Multiplikator erhöhen .

Die Strategie bewegt sich automatisch zwischen zwei Kursniveaus hin und her. Einheitlicher Exit-Mechanismus Alle Positionen werden auf der Grundlage eines Gesamtkontobetrags verwaltet

Positionen werden bei Erreichen geschlossen: Gesamt-Take-Profit-Niveau Gesamtes Stop-Loss-Niveau

Trailing Take Profit kann aktiviert oder deaktiviert werden Zyklus und Cooldown Nachdem alle Positionen geschlossen wurden, wartet das System 1 Minute lang , bevor es einen neuen Zyklus beginnt.

Der nächste Zyklus beginnt wieder mit zwei schwebenden Aufträgen oberhalb und unterhalb des Preises

2. Risiko und Filter

Spread-Filter : Pending Orders werden nicht platziert , wenn der Spread den eingestellten Wert überschreitet

Verhindert den Abschluss von Geschäften in Zeiten hoher Spreads oder geringer Liquidität

3. Hauptmerkmale

Pending Orders in zwei Richtungen mit automatischer Richtungssteuerung

Auf dem Gesamtbetrag basierendes Risikomanagement

Optionale nachlaufende Gewinnmitnahme

Spread-Filter zur Vermeidung abnormaler Marktbedingungen

Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe erforderlich

4. Anpassungen

Wenn Sie Ideen für Upgrades oder kundenspezifische Funktionen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.

Kundenspezifische Modifikationen und personalisierte Versionen dieses Indikators können auf Anfrage entwickelt werden.

⚠ Haftungsausschluss

Dies ist ein automatisiertes Handelsinstrument und garantiert keine Gewinne.

Bitte testen Sie ihn gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.