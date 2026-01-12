Dual Pending EA

Este producto es una estrategia de negociación de órdenes pendientes totalmente automatizada que utiliza órdenes pendientes de doble dirección con un mecanismo de rejilla inversa, que opera en un ciclo continuo.

1. Lógica de negociación

Órdenes pendientes iniciales El sistema coloca una orden pendiente por encima y otra por debajo del precio actual : Stop de compra por encima Stop de venta por debajo

Gestión de ejecución unilateral Cuando se activa una de las órdenes pendientes, el sistema elimina automáticamente la orden opuesta no activada, evitando posiciones largas y cortas simultáneas. Órdenes inversas de N puntos con multiplicadores Tras la ejecución, el sistema coloca una orden pendiente invers a a una distancia de N puntos establecida en la dirección opuesta

La nueva orden puede aumentar de tamaño de lote según un multiplicador

La estrategia opera de ida y vuelta entre dos niveles de precios de forma automática Mecanismo de salida unificado Todas las posiciones se gestionan en función del importe total de la cuenta

Las posiciones se cierran al alcanzar Nivel total de take profit Nivel total de stop loss

Se puede activar o desactivar latoma de beneficios Ciclo y enfriamiento Una vez cerradas todas las posiciones, el sistema espera 1 minuto antes de iniciar un nuevo ciclo.

El siguiente ciclo comienza de nuevo con órdenes pendientes duales por encima y por debajo del precio

2. Riesgo y filtros

Filtro de diferencial : Las órdenes pendientes no se colocan si el diferencial supera el valor establecido

Ayuda a evitar operaciones durante periodos de spread alto o baja liquidez

3. Características principales

Órdenes pendientes de doble dirección con gestión automática de la dirección

Gestión del riesgo basada en el importe total

Toma de beneficios final opcional

Filtro de márgenes para evitar condiciones de mercado anómalas

Totalmente automatizado, no requiere intervención manual

4. Personalización

Si tiene ideas para mejoras o características personalizadas, puede ponerse en contacto conmigo.

Modificaciones a medida y versiones personalizadas de este indicador se pueden desarrollar bajo petición.

Descargo de responsabilidad

Esta es una herramienta de trading automatizada y no garantiza beneficios.

Por favor, pruébelo a fondo en una cuenta demo antes de usarlo en una cuenta real.