GOLD Long Dynamics

Este Asesor Experto aprovecha la poderosa dinámica de las operaciones alcistas a través de una sofisticada combinación de reconocimiento de patrones de velas y confluencia de indicadores técnicos.
Estrategia principal:
Construida sobre una base de formaciones de velas probadas, incluyendo patrones Engulfing, Harami, y muchas otras configuraciones de alta probabilidad. El EA aprovecha el análisis multi-marco de tiempo para identificar puntos de entrada óptimos en el oro (XAUUSD) con mayor precisión.
Indicadores técnicos:

ZigZagColor para la identificación de tendencias
Bandas de Bollinger para análisis de volatilidad
RSI (Índice de Vigor Relativo)
RVI (Índice de Vigor Relativo)
Oscilador estocástico
SAR parabólico

Rendimiento y compatibilidad:

Exhaustivamente back-tested y optimizado utilizando datos históricos desde 2015 hasta la actualidad
Probado en cuenta Exness Standard con calidad de datos 100% tick
Compatible con cualquier broker MT5

Características de gestión del riesgo:

Relación riesgo-recompensa objetivo: 1:5 (varía según las condiciones del mercado)
Función de trailing stop integrada
Sistema opcional de cierre parcial para bloquear los beneficios de forma incremental
VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

Ideal para: Operadores que buscan una solución algorítmica para la negociación de oro con un sólido análisis técnico y una gestión disciplinada del riesgo.
