GOLD Long Dynamics

Este Asesor Experto aprovecha la poderosa dinámica de las operaciones alcistas a través de una sofisticada combinación de reconocimiento de patrones de velas y confluencia de indicadores técnicos.

Estrategia principal:

Construida sobre una base de formaciones de velas probadas, incluyendo patrones Engulfing, Harami, y muchas otras configuraciones de alta probabilidad. El EA aprovecha el análisis multi-marco de tiempo para identificar puntos de entrada óptimos en el oro (XAUUSD) con mayor precisión.

Indicadores técnicos:





ZigZagColor para la identificación de tendencias

Bandas de Bollinger para análisis de volatilidad

RSI (Índice de Vigor Relativo)

RVI (Índice de Vigor Relativo)

Oscilador estocástico

SAR parabólico





Rendimiento y compatibilidad:





Exhaustivamente back-tested y optimizado utilizando datos históricos desde 2015 hasta la actualidad

Probado en cuenta Exness Standard con calidad de datos 100% tick

Compatible con cualquier broker MT5





Características de gestión del riesgo:





Relación riesgo-recompensa objetivo: 1:5 (varía según las condiciones del mercado)

Función de trailing stop integrada

Sistema opcional de cierre parcial para bloquear los beneficios de forma incremental

VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido





Ideal para: Operadores que buscan una solución algorítmica para la negociación de oro con un sólido análisis técnico y una gestión disciplinada del riesgo.