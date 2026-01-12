🚀 【市場のノイズを排除】ボラティリティに自動適応する高精度トレンドチャネル

👑 Adaptive Trend Channel Pro v1.0 製品説明

「Adaptive Trend Channel Pro v1.0」は、従来の固定幅チャネル（移動平均線±Pipsなど）の欠点を完全に解消するために開発されました。市場の平均的なボラティリティ (ATR) に動的に合わせてチャネル幅が伸縮するため、レンジ相場でのダマシを避け、トレンド発生時の信頼性の高いエントリーシグナルを提供します。

💡 このインジケーターの核となる優位性

ボラティリティ適応性 (ATRベース): 市場が静かな時はチャネルが狭くなり、市場が活発な時はチャネルが広がります。常に現在の市場環境に「適切な」取引レンジを表示します。

ノイズ排除: ボラティリティに応じてチャネル幅が変わるため、短期的なノイズによる無駄なシグナルが大幅に減少します。

2段階の高付加価値アラート: トレンド発生と平均回帰、2つの異なる戦略に対応した高精度なアラートを搭載しています。

🔔 2種類のアラート機能（高付加価値シグナル）

本製品は、トレーダーの戦略に合わせて独立してON/OFFが可能な2つの異なるアラートを提供します。

アラート機能 検知するシグナル 推奨される戦略 1. チャネルブレイクアウト ローソク足の終値が上限/下限チャネルの外側で確定したとき。 トレンドフォロー：ボラティリティの急拡大を伴う、新しいトレンドの発生またはトレンド継続の確認。 2. 中央線タッチ 価格が上限/下限チャネルから反転し、中央線（MA）と交差したとき。 平均回帰 (押し目買い/戻り売り)：過熱感のある価格が平均（中央線）に戻ってきた際の、絶好のフォローエントリーの機会。

🚨 アラート・通知機能

MT4標準アラート ( Alert() )

モバイル通知 ( SendNotification ) (強く推奨)

メール通知 ( SendMail )

クールダウン機能: 設定した足数 (Cooldown Bars) が経過するまで、同じ種類のシグナルを連続して通知しないため、過剰なアラート疲労を防ぎます。

📊 最適な時間足とパラメーター設定

本製品はすべての時間足で使用可能ですが、価格の動きとボラティリティの変化が明確になるM30またはH1での稼働を強く推奨します。

カテゴリ 推奨時間足 推奨される理由 デイトレード M30, H1 (最適) ノイズ耐性がありつつ、一日のトレンドの方向転換を明確に捉えます。高信頼性のシグナル頻度を確保できます。 スキャルピング M5, M15 シグナル頻度は高いが、ノイズによるダマシの可能性も高まります。上級者向けです。 スイングトレード H4, D1 シグナルは非常に稀ですが、発生した場合は非常に強力で長期的なトレンドを示唆します。





⚙️ 推奨初期設定（H1稼働時）

パラメーター名 初期値 推奨値 (H1) 目的 CenterMA_Period 20 20 中央線（短期トレンド）の平滑化期間。 ATR_Period 14 14 ボラティリティ計測期間。 ATR_Multiplier 2.0 2.5 チャネルの幅の調整。H1では2.5に設定し、より大きな動きをブレイクと定義することを推奨します。 Cooldown_Bars 5 3 H1では3本 (3時間) 程度のクールダウンで十分です。





✅ ご購入後のステップ

インジケーターをチャートにセットし、H1またはM30を選択してください。 まずは ATR_Multiplier を調整し、ご自身の取引している通貨ペアと時間足でチャネル幅が適切かを確認してください。 Alert_Enable_Breakout をONにし、高精度なトレンドシグナルを受け取ってください。

出品者: Grazia.com

Adaptive Trend Channel Pro v1.0で、あなたのトレード精度を劇的に向上させましょう！