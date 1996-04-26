HighPrecision Volatility Notifier

High-Precision Volatility Notifier V1.10

Entwickelt von: Grazia-system-com

📢 Titel: Hören Sie auf, der Volatilität hinterherzujagen: Lassen Sie sich nur benachrichtigen, wenn der echte Ausbruch beginnt.

Das professionelle, geräuschgefilterte Tool, das Ihren MT4/MT5 in ein intelligentes, proaktives Überwachungssystem verwandelt. Verpassen Sie nie wieder eine Bewegung auf institutionellem Niveau.

⭐ Warum dieser Detektor anders ist (Dual-Layered, Noise-Filtered Intelligence)

Die meisten Volatilitätstools verwenden feste Schwellenwerte, die in dynamischen Märkten versagen. Unser Melder eliminiert falsche Signale, indem er zwei Ebenen intelligenter Filterung einsetzt, um sicherzustellen, dass Sie nur auf verwertbare Spikes reagieren und nicht auf Rauschen.

1. 🚀 ATR Adaptive Filterung (Die Leistung)

Das System misst die aktuelle Kursveränderung anhand der Average True Range (ATR) der letzten 20 Perioden. Sie werden nur benachrichtigt, wenn die Bewegung die durchschnittliche historische Volatilität um einen festgelegten Multiplikator (Standardwert 2,0x) überschreitet.

Vorteil: Der Schwellenwert wird automatisch an Sitzungen mit geringer Volatilität (z. B. asiatische Sitzung) und an Ereignisse mit hoher Volatilität (z. B. NFP) angepasst, wodurch eine gleichbleibende Qualität der Warnmeldungen unter allen Marktbedingungen gewährleistet wird.

2. ✅ Prozentualer Schwellenwert (Das Sicherheitsnetz)

Eine sekundäre Bestätigung stellt sicher, dass plötzliche, große prozentuale Bewegungen (Standardwert 0,2 %) ebenfalls sofort erfasst werden und dient als zuverlässiges Backup für extreme Marktschocks.

🎨 Wichtiges Update: Richtungsweisende & permanente visuelle Zeichen (V1.10)

Dies ist ein professionelles Werkzeug, das für Klarheit sorgt. Anstelle einer einzelnen, verwirrenden Markierung zeigt das System jetzt Zeichen an, die sowohl das Ereignis als auch die Richtung, in die es sich entwickelt hat, deutlich anzeigen und gleichzeitig sicherstellen, dass der Verlauf sauber und nachvollziehbar bleibt.

Pfeil nach oben: Blauer Aufwärtspfeil (▲) , der über dem Hoch des Aufwärtsbalkens gezeichnet wird.

Abwärts-Spike: Roter Abwärtspfeil (▼) , der unter dem Tiefpunkt des Baisse-Balkens gezeichnet wird.

Permanente Zeichen-Garantie: Jedes validierte Spike-Zeichen bleibt dauerhaft auf dem Chart. Dies bietet eine perfekte visuelle Aufzeichnung für Backtests und Analysen und eliminiert die Frustration über verschwindende Signale.

🔇 Der Cooldown-Timer: Ihr Schutzschild gegen Alarmmüdigkeit

Sind Sie es leid, unmittelbar nach einem großen Kursanstieg einen lauten Rücksetzer zu erleben? Der einstellbare Cooldown-Timer (Standardeinstellung 30 Minuten) ist die Funktion, auf die sich Profis verlassen.

Sobald ein gültiger Spike erkannt und ein Alarm gesendet wurde, unterdrückt das System automatisch alle weiteren Benachrichtigungen für die Dauer der Abkühlung.

Vorteil für den Trader: Es schützt Sie vor schlechten Einstiegen in abgehackte Kurse und erlaubt Ihnen, sich nur auf die erste Bewegung mit hohem Momentum zu konzentrieren. Maximieren Sie Ihren Fokus, minimieren Sie Ihren Stress.