MultiTimeframe Trend Matrix Pro

Sondereinführungspreis für die ersten 10 Käufer! Holen Sie es sich jetzt, bevor der Preis auf $69 steigt.

【Master Every Trend at a Glance】Multi-Timeframe Trend Matrix Pro v1.0

Die goldene Regel des Handels lautet: "Kämpfe nicht gegen den Trend." Das Umschalten zwischen mehreren Zeitrahmen ist jedoch mühsam und führt oft zu verpassten Chancen. MTM Pro löst dieses Problem, indem es eine Echtzeit-Matrix der Trendbedingungen von M5 bis D1 direkt auf Ihrem Chart bereitstellt und dabei eine leistungsstarke Kombination aus gleitenden Durchschnitten (MA) und dem Relative Strength Index (RSI) verwendet.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

  • Doppelte Verifizierungslogik: Trends werden durch zwei strenge Kriterien definiert: "Liegt der Kurs über/unter dem MA?" UND "Ist der RSI über/unter 50?". Dadurch werden schwache Signale herausgefiltert und Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorgehoben.

  • Intuitive Matrix-Anzeige: Ein schlankes, professionelles Dashboard mit Schriftarten fester Breite für perfekte Ausrichtung. Überwachen Sie die gesamte Marktstruktur, ohne Ihren aktuellen Chart zu verlassen.

  • Confluence-Warnungen (Perfect Order): Lassen Sie sich per Ton und mobiler Push-Benachrichtigung genau dann benachrichtigen, wenn alle ausgewählten Zeitrahmen übereinstimmen. Verpassen Sie nie wieder die leistungsfähigsten "Perfect Order"-Setups.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie den Indikator an Ihren Stil an - wählen Sie bestimmte Zeitrahmen, passen Sie MA/RSI-Perioden an, ändern Sie die Farben und passen Sie die Größe der Benutzeroberfläche an Ihren Bildschirm an.

📊 Anwendungsfälle

  • Scalping: Verwenden Sie den Indikator als letzten Filter, um sicherzustellen, dass Ihr Einstieg im unteren Zeitrahmen mit der allgemeinen Marktrichtung übereinstimmt.

  • Daytrading: Erkennen Sie Trendwechsel während der London/NY-Sitzungen sofort, indem Sie auf die Farbsynchronisation in der Matrix achten.

Anbieter: Grazia.com "Handeln Sie mit der Strömung. Handeln Sie mit Präzision."


Empfohlene Produkte
Chefs Super Trend Plus Indicator
Emmanuel Chukwudi Offor
Indikatoren
Eine Top-Qualität von dem berühmten XSuper Trend Indikator. Er ist dem ursprünglichen Algorithmus vollständig treu und implementiert viele nützliche Funktionen, die Trendindikatoren wie Filter wie MACD, CCI und Alligator beinhalten. Der Chefs Super Trend Plus Indikator ist eine hervorragende Möglichkeit, den aktuellen Markttrend zu erkennen. Der Indikator zeigt eine klare Unterscheidung zwischen Auf- und Abwärtstrends. Der Indikator verfügt über optionale Filter für fundierte Signale. Geeignet
First Dawn
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scaping und die Identifizierung von Richtungswechseln, Swing Trading und Trend Trading. Der First Dawn hilft Ihnen, früh Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgepack
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator Moving Average Acceleration für MT4, kein Neuanstrich. MA Acceleration – ist ein Scalping-Indikator, der als Hilfstool für den „MA Speed“-Indikator entwickelt wurde. - Die Berechnung dieses Indikators basiert auf Gleichungen aus der Physik. Er zeigt Ihnen die Beschleunigung der gleitenden Durchschnittslinie. - Es gibt viele Möglichkeiten, sogar Standardstrategien mit MA Acceleration zu verbessern. Er kann für SMA, EMA und LWMA verwendet werden. - MA Acceleration ist die
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (drei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT4-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungswechseln verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um zu prognostizieren, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfu
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Skynet Lasso
Roman Yablonskiy
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf dem Markt an. Der Indikator basiert auf Parabolic und verschiedenen mathematischen und statistischen Methoden, um die Rentabilität zu erhöhen und die Anzahl der Verlustgeschäfte zu reduzieren. Der Indikator hilft in vielen Fällen, falsche Eingaben zu überspringen, die Unterstützungs- und Widerstandslinien verlaufen in einem bestimmten Modus um den Preis herum, wodurch Verluste reduziert werden. Das Dashboard zeigt die Ergebnisse des Indi
New MACD Multi Timeframes
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Dies ist ein neuer Single/Multi-Zeitrahmen-Indikator, der auf dem Konzept der gleitenden Durchschnittsdivergenz basiert. Sie können ihn in verschiedenen Modi verwenden: Einzelner Zeitrahmen-Modus: (2. bevorzugt) Sie geben die Zeitrahmen alle mit der gleichen Periode ein - Sie erhalten eine Rechteckwelle für Bären-/Bullenbereiche Zwei-Zeitrahmen-Modus: (1. bevorzugt) Sie geben die beiden Zeitrahmen ein, die Sie bevorzugen - Sie erhalten zwei Rechteckwellen, die die 2 Zeitrahmen repräsentieren - W
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indikatoren
WPR nach Profil, oder WPR für Fachleute Geo_WprPro ist einer der bekanntesten Währungsprofilindikatoren. Er zeigt gleichzeitig zwei WPR-Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern in Matrixform auf allen Zeitrahmen mehrerer Währungspaare an, die das Währungsprofil bilden. In der Beschreibung heißt es : " Der WPR ist ein Frühindikator, der dem Kurschart oft vorausgeht. Der Oszillator erreicht häufig Extremwerte vor der Kursumkehr, als ob er dieses Ereignis vorwegnehmen würde: Er bildet fast imme
Trend Map
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Trend Map-Indikator wurde entwickelt, um Trends in der Preisbewegung zu erkennen, und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Richtung des Trends schnell zu bestimmen, sondern auch die Ebenen der Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er hat keine Einstellungen und kann daher so wahrgenommen werden, wie er signalisiert. Er enthält nur drei Linien, von denen jede dazu bestimmt ist, den gegenwärtigen Moment eindeutig zu erkennen. Die Linie Nr. 2 kennzeichnet die globale Richtung
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige MACD-Anzeige, die genauer und einfacher zu bedienen ist als herkömmliche MACD. Es ist für jeden Chartzyklus geeignet und für jede Marktvielfalt geeignet. Die rote Spalte ist das (Buy) Bandsignal und die blaue Spalte das (Sell) Bandsignal. Die gelbe und grüne Linie sind Trendlinien und die beiden Linien kreuzen sich nie. Kaufen: In der blauen Spalte die grüne Linie durch die mittlere 0-Achse betrachten. Verkaufen: In der roten Spalte die gelbe Linie entlang der mitt
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Minotaur Waves ist ein fortschrittlicher Marktanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Wendepunkte zu erkennen und Richtungswechsel des Preises mit hoher Genauigkeit zu bestätigen. Das System kombiniert die Stärke des Minotaur Oscillators mit einer dynamischen Struktur adaptiver Bänder und bietet saubere, zuverlässige visuelle Signale für gut fundierte Einstiegspunkte. Es ist kompatibel mit allen Währungspaaren, wobei die beste Performance bei EURUSD, GBPUSD und USDJPY in den Zeit
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine weitere Variante des bekannten und leistungsstarken Indikators Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 , hat aber ein anderes Verhalten bei der Platzierung von Pending Order und TP-Linie. Platziert automatisch Fibonacci-Retracement-Linien von den letzten höchsten und niedrigsten sichtbaren Balken auf dem Chart mit: Eine automatische Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 ist der Pivot-Punkt und Taking Profit 3 für eine erweiterte Ge
SFO Trend Racer
Tevin Marshall
5 (1)
Indikatoren
Das SFO Trend Racer System ist ein Trendindikator, der vom CEO und Gründer von "Simple Forex Options ", Tevin Marshall , entwickelt wurde. Es dient 6 verschiedene Funktionen in einem. Er zeigt dem Trader sowohl Einstiegs- als auch Ausstiegssignale, sei es ein Take Profit oder ein Stop Loss. Es verwendet auch Trendfilter und Signalbestätigungen, so dass der Händler in der Lage ist, die logischste Entscheidung zu treffen. Trend Racer verwendet verschiedene Filter und spezifische Einstellungen aus
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf den Bollinger Bändern auf einem oder mehreren Zeitrahmen und auf einem beliebigen Währungspaar (Cross Pair). Der Indikator erzeugt eine Warnmeldung, wenn er ein Kauf- oder Verkaufssignal feststellt. Außerdem zeichnet er einen vertikalen Balken auf dem Preisdiagramm: grün für Kauf oder rot für Verkauf, weiß, wenn er flach ist. Warnmeldungen und vertikale Balken für KAUF oder VERKAUF werden generiert, wenn die Bollinger Bänder für alle gewählten Zeitrahmen konsistent s
Your good friend
Sergei Semenov
Indikatoren
Ihre guten Freunde - dies ist nicht nur ein Indikator, sondern Ihr zuverlässiger Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Einfachheit, Klarheit und Stabilität schätzen. Er kombiniert die besten klassischen Methoden der technischen Analyse - Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Umkehrsignale, visuelle Hinweise - und präsentiert sie in einem möglichst klaren, benutzerfreundlichen Format. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader - insbesondere für diejenige
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Market Efficiency Indicator
Emiliano Bufalini
Indikatoren
Der Indikator erkennt Markteffizienzen und -ineffizienzen, indem er die Kursbewegungen untersucht und die Kerzen markiert, bei denen die besten Effizienzen aufgetreten sind. Die "effizientesten" Kerzen werden mit einem vertikalen Balkenhistogramm angezeigt. Höhere Balken stellen diese Kerzen dar. Die Höchst- und Tiefstwerte dieser Kerzen sind Angebots- und Nachfragebereiche, wichtige Niveaus, die in der Zukunft erneut getestet werden. Es kann auf allen Zeitrahmen mit den gleichen Einstellungen
FREE
DrawTurningPoint MT4
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Auf der Grundlage der Dow-Theorie zeichnet das System automatisch einen Wendepunkt, der den Ausgangspunkt für den Kauf oder Verkauf darstellt. Es sagt Ihnen auch automatisch, ob sich der Markt in einer Kauf- oder Verkaufslage befindet und erkennt das Umfeld. Es ist auch ein gutes Werkzeug, um falsche Geschäfte zu vermeiden und profitable Geschäfte zu machen. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. Bitte überprüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte überprüfen Sie es
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indikatoren
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator E ntdecken Sie Wolf Waves - Ihr ultimatives Handelswerkzeug! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Tool, um Wolf Waves auf jedem Zeitrahmen leicht zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Unser Wolf Waves-Indikator erledigt diese Aufgabe mühelos. Hier erfahren Sie, warum er perfekt für Sie ist: Hauptmerkmale: Automatische Erkennung: Unser W
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Einfach zu bedienen. Die Filterkonfiguration erfordert nur die Auswahl der Empfindlichkeit in der Eingabe "Emp
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indikatoren
Neue, genauere Version des Xmaster-Indikators. Mehr als 200 Händler aus der ganzen Welt haben mehr als 15.000 Tests verschiedener Kombinationen dieses Indikators auf ihren PCs durchgeführt, um die effektivste und genaueste Formel zu erhalten. Und hier präsentieren wir Ihnen den "Xmaster Formula Indicator Forex No Repaint" Indikator, der genaue Signale anzeigt und nicht neu lackiert wird. Dieser Indikator sendet auch Signale an den Händler per E-Mail und Push. Mit jedem neuen Tick analysiert es
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Adjustable Fractals Pro“ – ist eine erweiterte Version des Fractal-Indikators, ein sehr nützliches Handelstool! – Wie wir wissen, hat der Standard-Fraktal-MT4-Indikator überhaupt keine Einstellungen – das ist für Händler sehr unpraktisch. – Adjustable Fractals Pro hat dieses Problem gelöst – es hat alle notwendigen Einstellungen: – Einstellbarer Indikatorzeitraum (empfohlene Werte – über 7). – Einstellbarer Abstand von Preishochs/-tiefs. – Einstellbares Design der Fractal-Pfeile. – Es hat ein
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare kosten $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht. Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen wie M5
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die neuesten verfügbaren harmonischen Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden / MT5-Version . Kostenloser Indikator: Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol: die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend: bullish oder bearish Pattern : Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry : Einstiegskurs SL: Stop-Loss-Kurs TP1: 1. Take-Profit-Kurs TP2: 2. Gewinnmitnahme-
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indikatoren
KATANA Skalierer für MT4 Produkt-Übersicht. KATANA Scalper für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 4 optimiert wurde. Das Produkt wurde entwickelt, um gleichzeitig die schwierigsten Probleme im kurzfristigen Handel (Scalping und Daytrading) zu lösen: Preisrauschen und verzögerte Reaktion. Ein einzigartiger Signalverarbeitungsalgorithmus eliminiert oberflächliche Marktturbulenzen und extrahiert statistisch überlegene "Momentum-Kern
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indikatoren
Freunde, wir stellen Ihnen unseren neuen Forex Gump Laser Indikator vor. Da es in unserem Team keine Designer gibt, sondern hauptsächlich Mathematiker, Finanzexperten, Programmierer und Trader, haben wir keine besonderen Änderungen im Design des Indikators vorgenommen. Vom Aussehen her ähnelt er dem üblichen Forex Gump. Andererseits ist Forex Gump nicht nur der Name eines Indikators, sondern eine Marke geworden. Und wir versuchen, die Corporate Identity in all ihren Varianten zu bewahren. Die ga
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indikatoren
SHOGUN Trade - Marktstruktur-Analysator & Multi-Timeframe Dashboard Produktkonzept: Strategischer Blick auf das Schlachtfeld aus der Vogelperspektive SHOGUN Trade wurde entwickelt, um die Perspektive des Händlers von "vorübergehenden Schwankungen" zum "Verständnis der gesamten Marktstruktur" zu bringen. Das System synchronisiert und scannt sieben Zeitrahmen (M1 bis D1) in Echtzeit und quantifiziert objektiv den Reifegrad des Marktes. So entsteht ein "strategisches Handelsumfeld", das emotionale
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT5 Version ] Angebot und Nachfrage Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe ist der erste Indikator auf dem Markt, der mehrere Aspekte wie Handelsvolumen, Preisstruktur und Momentum kombiniert, um Angebots- und Nachfragezonen für jedes Asset zu identifizieren. Der Supply and Demand Indikator analysiert gleichzeitig bis zu 4 verschiedene TFs und stellt deren Informationen im aktuellen Diagramm dar. Seine interaktive Benutzeroberfläche hebt jedes Mal hervor, wenn der Preis in eine Angeb
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
Weitere Produkte dieses Autors
HighPrecisionVolatility Notifier
Hidenobu Hayashi
Indikatoren
High-Precision Volatility Notifier V1.10 Entwickelt von: Grazia-system-com Titel: Hören Sie auf, der Volatilität hinterherzujagen: Lassen Sie sich nur benachrichtigen, wenn der echte Ausbruch beginnt. Das professionelle, geräuschgefilterte Tool, das Ihren MT4/MT5 in ein intelligentes, proaktives Überwachungssystem verwandelt. Verpassen Sie nie wieder eine Bewegung auf institutionellem Niveau. Warum dieser Detektor anders ist (Dual-Layered, Noise-Filtered Intelligence) Die meisten Volatilitä
FREE
HighPrecision Volatility Notifier
Hidenobu Hayashi
Indikatoren
High-Precision Volatility Notifier V1.10 Entwickelt von: Grazia-system-com Titel: Hören Sie auf, der Volatilität hinterherzujagen: Lassen Sie sich nur benachrichtigen, wenn der echte Ausbruch beginnt. Das professionelle, geräuschgefilterte Tool, das Ihren MT4/MT5 in ein intelligentes, proaktives Überwachungssystem verwandelt. Verpassen Sie nie wieder eine Bewegung auf institutionellem Niveau. Warum dieser Detektor anders ist (Dual-Layered, Noise-Filtered Intelligence) Die meisten Volatilitä
Adaptive Trend Channel Pro
Hidenobu Hayashi
Indikatoren
Sondereinführungspreis für die ersten 10 Käufer! Holen Sie es sich jetzt, bevor der Preis auf $49 steigt. 【Eliminate Market Noise】Hochpräziser Trendkanal, der sich automatisch an die Volatilität anpasst Der "Adaptive Trend Channel Pro v1.0" wurde entwickelt, um die Unzulänglichkeiten herkömmlicher Kanäle mit fester Breite (wie Moving Averages ± Pips) vollständig zu beheben. Die Kanalbreite vergrößert und verkleinert sich dynamisch entsprechend der Average True Range (ATR) des Marktes, also de
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension