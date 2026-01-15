MultiTimeframe Trend Matrix Pro

Sondereinführungspreis für die ersten 10 Käufer! Holen Sie es sich jetzt, bevor der Preis auf $69 steigt.

【Master Every Trend at a Glance】Multi-Timeframe Trend Matrix Pro v1.0

Die goldene Regel des Handels lautet: "Kämpfe nicht gegen den Trend." Das Umschalten zwischen mehreren Zeitrahmen ist jedoch mühsam und führt oft zu verpassten Chancen. MTM Pro löst dieses Problem, indem es eine Echtzeit-Matrix der Trendbedingungen von M5 bis D1 direkt auf Ihrem Chart bereitstellt und dabei eine leistungsstarke Kombination aus gleitenden Durchschnitten (MA) und dem Relative Strength Index (RSI) verwendet.

✨ Hauptmerkmale & Vorteile

Doppelte Verifizierungslogik: Trends werden durch zwei strenge Kriterien definiert: "Liegt der Kurs über/unter dem MA?" UND "Ist der RSI über/unter 50?". Dadurch werden schwache Signale herausgefiltert und Bewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorgehoben.

Intuitive Matrix-Anzeige: Ein schlankes, professionelles Dashboard mit Schriftarten fester Breite für perfekte Ausrichtung. Überwachen Sie die gesamte Marktstruktur, ohne Ihren aktuellen Chart zu verlassen.

Confluence-Warnungen (Perfect Order): Lassen Sie sich per Ton und mobiler Push-Benachrichtigung genau dann benachrichtigen, wenn alle ausgewählten Zeitrahmen übereinstimmen. Verpassen Sie nie wieder die leistungsfähigsten "Perfect Order"-Setups.

Vollständig anpassbar: Passen Sie den Indikator an Ihren Stil an - wählen Sie bestimmte Zeitrahmen, passen Sie MA/RSI-Perioden an, ändern Sie die Farben und passen Sie die Größe der Benutzeroberfläche an Ihren Bildschirm an.

📊 Anwendungsfälle

Scalping: Verwenden Sie den Indikator als letzten Filter, um sicherzustellen, dass Ihr Einstieg im unteren Zeitrahmen mit der allgemeinen Marktrichtung übereinstimmt.

Daytrading: Erkennen Sie Trendwechsel während der London/NY-Sitzungen sofort, indem Sie auf die Farbsynchronisation in der Matrix achten.

Anbieter: Grazia.com "Handeln Sie mit der Strömung. Handeln Sie mit Präzision."