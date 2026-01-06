Mini Trader Nestor Glob
- Utilitys
- Nestor Orlando Rubiano Munoz
- Version: 1.7
- Aktivierungen: 5
Mini Trader Nestor Glob - Manuelles Handelspanel für MT5
Mini Trader Nestor Glob ist ein professionelles manuelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Handelsausführung und das Positionsmanagement zu beschleunigen und zu vereinfachen, insbesondere für den Goldhandel (XAUUSD).
Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen automatisierten Handelsroboter.
Alle Trades werden nur durch die Interaktion des Benutzers mit den Schaltflächen auf dem Chart ausgeführt.
Wichtigste Merkmale
-
Manuelles Handelsfeld mit den Schaltflächen BUY / SELL / CLOSE
-
Automatische Eröffnung von drei Positionen mit:
-
Einem gemeinsamen Stop Loss
-
Drei verschiedene Take-Profit-Niveaus
-
-
Eingebautes Break-Even-Management
-
Vollständig konfigurierbare Parameter:
-
Losgröße
-
Stop-Loss
-
Take-Profit-Niveaus
-
-
Geeignet für Scalping und Intraday-Handel
-
Reduziert die Ausführungszeit und manuelle Fehler
Wie es funktioniert
-
Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart
-
Konfigurieren Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit-Level
-
Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN
-
Das Tool eröffnet sofort drei Positionen, jede mit einem anderen Take Profit
-
Wenn Teilgewinnniveaus erreicht werden, wird automatisch der Break Even angewendet (optional)
Empfohlene Verwendung
-
Manueller Handel
-
Gold (XAUUSD)
-
Scalping und Intraday-Strategien
-
MT5 Netting- und Hedging-Konten
Wichtige Hinweise
-
Es handelt sich um einen manuellen Handelsassistenten, nicht um einen automatisierten Expert Advisor
-
Es werden keine Handelssignale generiert
-
Es werden keine Gewinngarantien gegeben
-
Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich
-
Trades werden nur durch Benutzeraktionen ausgeführt
Warum Mini Trader Nestor Glob verwenden?
Die manuelle Ausführung kann langsam und anfällig für Fehler sein.
Mini Trader Nestor Glob hilft Händlern, professionelles Handelsmanagement in Sekundenschnelle durchzuführen und dabei die volle Kontrolle über jede Position zu behalten.
Geeignet für
-
Diskretionäre Trader
-
Gold-Scalper
-
Händler, die ihre Positionen ausbauen
-
Trader, die eine schnellere Ausführung ohne Automatisierung wünschen