Mini Trader Nestor Glob - Manuelles Handelspanel für MT5

Mini Trader Nestor Glob ist ein professionelles manuelles Trading-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um die Handelsausführung und das Positionsmanagement zu beschleunigen und zu vereinfachen, insbesondere für den Goldhandel (XAUUSD).

Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um einen automatisierten Handelsroboter.

Alle Trades werden nur durch die Interaktion des Benutzers mit den Schaltflächen auf dem Chart ausgeführt.

Wichtigste Merkmale

Manuelles Handelsfeld mit den Schaltflächen BUY / SELL / CLOSE

Automatische Eröffnung von drei Positionen mit: Einem gemeinsamen Stop Loss Drei verschiedene Take-Profit-Niveaus

Eingebautes Break-Even-Management

Vollständig konfigurierbare Parameter: Losgröße Stop-Loss Take-Profit-Niveaus

Geeignet für Scalping und Intraday-Handel

Reduziert die Ausführungszeit und manuelle Fehler

Wie es funktioniert

Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart Konfigurieren Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit-Level Klicken Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN Das Tool eröffnet sofort drei Positionen, jede mit einem anderen Take Profit Wenn Teilgewinnniveaus erreicht werden, wird automatisch der Break Even angewendet (optional)

Empfohlene Verwendung

Manueller Handel

Gold (XAUUSD)

Scalping und Intraday-Strategien

MT5 Netting- und Hedging-Konten

Wichtige Hinweise

Es handelt sich um einen manuellen Handelsassistenten , nicht um einen automatisierten Expert Advisor

Es werden keine Handelssignale generiert

Es werden keine Gewinngarantien gegeben

Ein angemessenes Risikomanagement ist erforderlich

Trades werden nur durch Benutzeraktionen ausgeführt

Warum Mini Trader Nestor Glob verwenden?

Die manuelle Ausführung kann langsam und anfällig für Fehler sein.

Mini Trader Nestor Glob hilft Händlern, professionelles Handelsmanagement in Sekundenschnelle durchzuführen und dabei die volle Kontrolle über jede Position zu behalten.

Geeignet für